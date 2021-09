Scott Gorham quitte Black Star Riders pour se concentrer sur Thin Lizzy

Groupe de hard rock américain CAVALIERS ÉTOILES NOIRES a signé un contrat d’enregistrement mondial de plusieurs albums avec le label indépendant britannique de longue date Dossiers sur les maux d’oreille.

CAVALIERS ÉTOILES NOIRES a été formé par des membres du légendaire groupe de rock irlandais MINCE LIZZY en 2013 et a sorti quatre albums sur le Explosion nucléaire label au cours de leurs huit années d’existence et ont fait le tour du monde en tant que têtes d’affiche et invités spéciaux de certains des noms les plus éminents du rock. Le groupe est depuis devenu un pilier du paysage rock moderne à part entière, en raison de sa présence herculéenne sur scène et de son attention méticuleuse aux détails pour se forger sa propre identité dans les profondeurs de ses hymnes aux bords déchiquetés, de ses ballades épiques et de ses infusés celtiques. bascules.

Avec leurs engagements envers Explosion nucléaire Achevée, CAVALIERS ÉTOILES NOIRES ont signé un accord avec Mal d’oreille, le label chargé de mettre le metal extrême sur la carte dans les années 80 et 90, et plus récemment d’aider à construire la carrière d’artistes rock modernes tels que FILS RIVAUX et LE MOUVEMENT DE LA TEMPÉRANCE.

CAVALIERS ÉTOILES NOIRES leader Ricky Warwick commente : « Nous sommes extrêmement heureux d’annoncer notre nouvelle entente avec Dossiers sur les maux d’oreille. Nous avons passé huit années incroyables avec Explosion nucléaire et je tiens à remercier tout le monde pour leur engagement et leur dévouement pendant cette période, mais il était temps de se séparer et Mal d’oreille ont bel et bien pris le relais ! Nous avons hâte de commencer la nouvelle relation avec la grande équipe là-bas.”

CAVALIERS ÉTOILES NOIRES doivent entrer en studio à Los Angeles le 14 octobre avec le producteur de longue date Jay Ruston (PIERRE AURE, PANTHÈRE D’ACIER, URIAH HEEP, ANTHRAX) pour commencer à enregistrer le suivi de 2019 “Un autre état de grâce”. Le groupe possède une multitude d’albums du Top 30 britannique, dont l’album UK No. 6 « feu intense », qui comportait un BBC Radio 2 single de la semaine et a également remporté le « Meilleur album britannique » au Planète Rocheest le prix The Rocks.

Le nouvel album présentera une programmation différente de celle des versions précédentes du groupe, en raison du fondateur et guitariste principal Scott Gorhamla décision de se retirer de tous ses engagements d’enregistrement et de tournée avec le groupe.

Warwick ajoute : « Nous sommes vraiment désolés de voir Scott aller, mais nous avons discuté d’un engagement très important en tournée mondiale sur le nouvel album et Scott a décidé qu’il voulait se concentrer uniquement sur MINCE LIZZY – et étant la légende qu’il est, aucun de nous ne peut lui en vouloir. Nous lui souhaitons tous le meilleur et il cherchera à mettre MINCE LIZZY reprendre la route à partir de 2022 avec un emploi du temps chargé, comme ça je ne lui manquerai pas trop !”

batteur de Los Angeles Zak Saint-Jean se joindra CAVALIERS ÉTOILES NOIRES pour enregistrer le nouvel album.

CAVALIERS ÉTOILES NOIRES bassiste Robert Grue commente : « Nous avons connu Zak un moment de la scène de la session de LA et je sais qu’il épatera tout le monde quand vous le verrez et l’entendrez.”

CAVALIERS ÉTOILES NOIRES ne cherchent pas à remplacer Gorham et restera un quatuor à l’avenir, avec Ricky gérer beaucoup de parties de guitare à côté Christian Martucci, qui a rejoint le groupe après l’album numéro trois en 2018.

CAVALIERS ÉTOILES NOIRES sont sur le point de sortir leur cinquième album encore sans titre au début de 2023 et les dates sont réservées pour commencer dans quelques semaines après la sortie.

Martucci commente: “Nous avons décidé de laisser s’écouler l’abondance de spectacles reprogrammés en 2022 afin que nous puissions revenir en force en 2023 sans aucune distraction. Nous avons hâte de revoir tous nos fans et abonnés après ce qui semble être une éternité hors de la route et nous apprécions sans fin leur soutien continu et leur loyauté envers BSR.”

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).