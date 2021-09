Scott Gottlieb dit que la règle Covid de 6 pieds du CDC était «arbitraire» ⋆ 10z virale

Ancien commissaire de la FDA Scott Gottlieb a déclaré dimanche qu’il y avait “un manque de rigueur” dans la façon dont les Centers for Disease Control and Prevention ont créé ses directives initiales sur Covid-19, qualifiant spécifiquement la règle de distanciation sociale de 6 pieds d'”arbitraire”.

“Les six pieds étaient arbitraires en soi”, a déclaré Gottlieb lors d’une interview sur Face the Nation de CBS. «Mais si l’administration s’était concentrée sur cela, elle aurait peut-être pu mettre en œuvre une politique qui aurait réellement atteint son résultat. Mais ce processus d’élaboration de politiques n’existait pas, et les six pieds sont un parfait exemple du manque de rigueur dans la façon dont le CDC a fait des recommandations.

Il a ajouté que “personne ne sait d’où cela vient”.

“La plupart des gens supposent que les six pieds de distance, la recommandation de garder six pieds l’un de l’autre, proviennent de vieilles études liées à la grippe, où les gouttelettes ne parcourent pas plus de six pieds”, a-t-il déclaré. « Nous savons maintenant que Covid se propage par les aérosols. Nous le savons depuis un certain temps, alors à quel point est-ce opérationnel ? »

Gottlieb a raconté que le CDC voulait à l’origine faire la recommandation de distanciation de 10 pieds, mais qu’un responsable de la Maison Blanche lui a dit que ce serait “inopérable” et que “la société va fermer”.

Cependant, il a noté que “10 pieds n’étaient pas plus justes que 6 pieds” et le CDC a fini par réviser les directives à trois pieds au printemps. Cette révision, a déclaré Gottlieb, est intervenue après qu’une étude menée l’automne précédent a révélé que le risque de transmission entre deux personnes, à trois pieds l’une de l’autre, toutes deux portant des masques faciaux, serait réduite de 70%.

«Ce qui soulève la question, s’ils ont eu ce résultat d’étude à l’automne, pourquoi n’ont-ils pas changé les conseils à l’automne? Pourquoi ont-ils attendu le printemps ? dit Gottlieb. « C’est ainsi que tout cela semble arbitraire et non fondé sur la science. Nous parlons donc d’un processus très prudent, basé sur la science, puis ces anecdotes sont exposées, et c’est là que les Américains commencent à perdre confiance dans la façon dont les décisions ont été prises. »

Dans l’interview, Gottlieb a également encouragé le port du masque et dénoncé les restrictions empêchant les entreprises et les communautés d’instituer des mandats de masque.

Regardez ci-dessus, via CBS.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com