Scott Ian d’Anthrax: “ C’est sans précédent ce que nous avons tous vécu au cours de la dernière année ”

ANTHRAX guitariste Scott Ian a été interrogé dans une nouvelle interview avec The Sessions ce qui le motive à jouer de la musique 40 ans après la formation du groupe. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Eh bien, payer les factures est une chose. Mais je suis un col bleu. Je suis dans un groupe de cols bleus. Nous ne sommes pas dans ce rare héritier de groupes énormes et énormes. Mais nous sommes un groupe qui a su gagner sa vie et gagner sa vie en faisant ce que nous faisons comme nous le voulons, parce que personne ne met les doigts dans notre entreprise de quelque manière que ce soit, forme ou forme, en particulier de manière créative. Tout est à propos de nous.

«C’est tout ce que j’ai toujours voulu faire de ma vie, c’était d’avoir un travail que j’aimais bien faire», a-t-il poursuivi. «Je n’ai jamais voulu être coincé dans un métier où je détestais ça et je rentrais à la maison tous les jours malheureux. Je connaissais assez de gens qui avaient déjà ça; j’en savais assez sur les parents de mes amis qui étaient misérables dans leur travail, dans leur travail , et j’ai dit: “Je ne serai jamais ce type. Je vais faire quelque chose que je veux faire”, et c’est ce que je voulais faire. Et je continue depuis 40 ans à faire ça. “

Revenant sur les raisons pour lesquelles il tourne et enregistre toujours avec ANTHRAX, Scott a déclaré: “Il existe de nombreux facteurs de motivation. Mais le plaisir de celui-ci – la joie d’être dans un groupe; la joie de jouer de la guitare; la joie d’écrire de la musique; la joie de créer; la joie de voyager, même immobile; la joie de jouer des spectacles, qui probablement si je devais en choisir un parmi toutes ces choses que je viens de mentionner, c’est toujours la meilleure chose. Cette fois sur scène avec ANTHRAX, c’est le meilleur. Parce que vous n’obtenez cela nulle part ailleurs – uniquement de la musique live. Pas même Broadway. Le théâtre en direct n’obtient pas la réaction que nous avons, celle des groupes de métal. C’est une énergie très différente, agressive, plus grosse et puissante.

“J’ai eu cette conversation avec Gene Simmons [KISS] il ya des siècles. Il était, comme, ‘Vous savez, Scott, seule la musique live l’obtient. Il n’y a pas d’autre endroit sur la planète où vous pouvez marcher sur scène et faire réagir 50 000 personnes de cette façon à quelque chose que vous avez créé. Il a dit: «Ce n’est que ceci – seulement ce travail où vous pouvez faire cela. Il dit: «Nous sommes très chanceux. Et j’ai dit: “Croyez-moi, je sais.” Et il a dit: “Et c’est un travail difficile.” Et j’ai dit: ‘Ouais, je le sais aussi.’

“Ouais, c’est toutes ces choses,” Ian ajoutée. “C’est le maintenir, vouloir continuer à le faire. J’adore ce que je fais et je veux continuer à le faire. Je suis excité de faire un nouvel album. Si jamais ça tournait et que je me sentais comme, ‘Oh, mon Dieu. Nous’ Je vais faire un nouvel album, ‘si jamais j’ai cette pensée dans mon cerveau, alors je sais que je dois sortir, parce qu’alors je trompe tout le monde, y compris moi-même. Mais je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par l’idée que COVID va disparaître à un moment donné, espérons-le bientôt; il semble qu’il y ait une lumière au bout du tunnel maintenant, et nous allons retourner au travail. Et la pensée de cela est plus excitante, Je pense, maintenant que cela ne l’a jamais été dans ma vie, car cela n’a jamais été enlevé auparavant. Pour tout le monde sur la planète, à bien des égards, la liberté a été enlevée pour la première fois, et certainement dans nos vies, c’est sans précédent ce que nous » Je n’ai rien à redire – c’est un inconvénient pour moi – mais le fait que… Écoutez, la musique live est une grande partie de la vie des gens, un d l’excitation de jouer à nouveau et je pense que l’excitation d’aller à nouveau aux spectacles, ça va être fou quand on recommence. Ça va être incroyable. “

ANTHRAX célèbre son 40e anniversaire avec un certain nombre d’activités et d’événements spéciaux. Formé par le guitariste Scott Ian et bassiste Dan Lilker dans le Queens, New York le 18 juillet 1981, ANTHRAX a été l’un des premiers groupes de thrash metal à émerger de la côte Est et est rapidement devenu considéré comme un leader du genre aux côtés de METALLICA, TUEUR et MEGADETH.

Actif au cours des cinq dernières décennies, ANTHRAX a sorti 11 albums studio, a reçu plusieurs certifications or et platine, a reçu six Grammy nominations, a fait le tour du monde depuis 1984 en jouant des milliers de spectacles, y compris en tête d’affiche au Madison Square Garden et en jouant au Yankee Stadium avec les “Big Four”. Le groupe s’est bâti une solide réputation auprès des fans ainsi que de l’industrie du disque. Avec la programmation comprenant Ian, bassiste Frank Bello, le batteur Charlie Benante, chanteur Joey Belladonna et guitariste Jon Donais, le groupe est célébré à l’occasion de son 40e anniversaire par un large éventail d’amis et de musiciens contemporains.

La finale sera une performance en direct très spéciale de ANTHRAX le vendredi 16 juillet, avec un ensemble de coupes profondes qui tirera de tout le catalogue de carrière du groupe.