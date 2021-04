Scott Ian d’Anthrax dit que “ Bonded By Blood ” d’Exodus est le “ meilleur premier album ” de l’un des “ Big Five ” des groupes de Thrash Metal

ANTHRAXde Scott Ian dit ça EXODEde “Lié par le sang” est le “meilleur premier album” sorti par l’un des groupes de thrash metal “Big Five”.

Même si EXODE est rarement mentionné aux côtés du soi-disant “Big Four” du thrash metal des années 1980 – METALLICA, MEGADETH, TUEUR et ANTHRAX – le LP de 1985 susmentionné a inspiré les goûts de TESTAMENT, ANGE DE LA MORT, LA VIOLENCE et bien d’autres pour lancer leur carrière et est considéré comme l’un des albums de thrash metal les plus influents de tous les temps.

Plus tôt aujourd’hui, Ian pris à son Instagram partager le “Lié par le sang” couverture et il a inclus le message suivant: “Cette bête est sortie il y a 36 ans. Meilleur premier album des Big 5? Je pense que oui. @exodusbandofficial @garyholt_official #ExodusAttack #RIFFS”.

EXODE chanteur Steve “Zetro” Souza a évoqué l’exclusion de son groupe des “Big Four” lors d’une interview en 2014 avec la radio argentine Rock et Pop 95,9 FM. À l’époque, il a déclaré: “Personnellement, je ne fais pas nécessairement attention à cela. J’étais dans la région de la baie au début, avant même d’être membre de EXODE, donc je me souviens qui était les ancêtres du thrash. Je veux dire, À M [Hunting, EXODUS drummer] a inventé ce battement de tambour. Cette [guitar] le style de cueillette était de Gary [Holt, EXODUS guitarist] – c’est de là que vient la genèse de cela.

“Je pense que [the media] a fait [when they came up with the ‘Big Four’] est-ce qu’ils ont pris les quatre groupes qui ont probablement le plus réussi dans la période initiale du thrash metal – de, disons, 85 ou 84 à 90 », a-t-il poursuivi.« Si vous deviez perdre la popularité, si vous vouliez faire des ventes record, il faudrait dire ANTHRAX, MEGADETH, METALLICA et TUEUR.

“Maintenant, quand vous me posez cette question, voici ce que je dis: c’est” Le Grand et les Trois autres “. Désolé. Aucun de ces groupes – et j’adore chacun d’entre eux… Mais METALLICA s’assoit seul. Alors, pour dire les «Big Four»? Je ne sais pas si vous pouvez dire ça. Vous devez dire “Le grand et les trois autres”. “

“Et encore une fois, j’étais le chanteur de HÉRITAGE, qui s’est transformé en TESTAMENT, alors j’ai embauché tout le monde dans ce groupe – même Chuck Billy. Donc mon influence, en tant qu’écrivain et musicien fondant un groupe, s’est rétrécie après EXODE et METALLICA. Je ne savais même pas, vraiment, que TUEUR ou alors MEGADETH ou alors OVERKILL ou alors ANTHRAX existait. J’ai vécu dans la région de la baie, alors ce groupe que vous connaissez tous maintenant TESTAMENT, la genèse de ce groupe était à cause de EXODE, donc…”

En 2013, MEGADETH homme principal Dave Mustaine a parlé à Radio.com sur quel groupe aurait dû être inclus si les “Big Four” étaient élargis et considérés comme les “Big Five”. Il a dit: “Vous savez, les gens diront qu’il y a une toute autre génération, comme les ‘Medium Four’ [laughs], et je pense qu’il y a beaucoup de bons groupes qui correspondent aussi à ce projet de loi. Mais je pense probablement EXODE, parce qu’il n’y avait personne d’autre à l’époque qui avait ce genre d’attraction ou ce genre d’importance dans la communauté du métal. Certes, c’était avec [late EXODUS singer Paul] Baloff, et Baloff avait une voix pour laquelle tu devais avoir un goût acquis, mais tu sais, je l’aimais. “

Dans une interview en 2010 avec Asile de métal, Holt on lui a demandé s’il pensait que le “Big Four” aurait dû être élargi et considéré comme le “Big Seven”, y compris EXODE, TESTAMENT et OVERKILL. “Eh bien, je pense que ça devrait être le ‘Big Five’ avec EXODE, parce que nous étions là au début du thrash metal avec METALLICA dans le vrai début des années 80 », dit-il.« Même chose avec MEGADETH car Mustaine faisait partie de METALLICAla naissance et il a également créé MEGADETH. Et TUEUR sont TUEUR. ANTHRAX sont aussi de grands et vieux amis, mais si vous écoutez ces premiers disques, ils ont définitivement changé. TESTAMENT a parfaitement le droit de faire partie des légendes du thrash metal, mais c’est une question de timing car ils sont venus plus tard. Et OVERKILL ont été leur depuis le début aussi. Mais je ne suis pas accro à cette merde, parce que je sais comment tout a commencé et je sais où j’étais quand la merde a été créée. Nous [EXODUS] méritent certainement de faire partie des pères fondateurs, mais vous savez qui est souvent exclu, ce sont les Allemands – KREATOR, DESTRUCTION et SODOME. Tout le monde se tourne vers l’Amérique et oublie ces gars-là. KREATOR, DESTRUCTION et SODOME tous les disques sortis au début des années 80. “

Il a poursuivi: “Vraiment, le” Big Four “est uniquement basé sur les ventes et ceux qui ont vendu le plus. Mais si vous comparez les disques, je mettrai EXODE‘derniers albums contre la merde de n’importe qui. TUEUR est toujours génial; le dernier TESTAMENT album [at the time of the interview], ‘La formation de la damnation’, était super; le nouveau MEGADETH [2009’s ‘Endgame’] est l’un de leurs meilleurs; METALLICA sont encore en train de retrouver leurs marques, et leur dernier album, ‘Death Magnetic’, était un pas dans la bonne direction. Le nouveau OVERKILL, ‘Ironbound’, est l’un de leurs meilleurs disques de tous les temps; c’est si bon. Et KREATOR, DESTRUCTION, et SODOME font toujours de la bonne nouvelle musique. Ce à quoi je pense que cela se résume, c’est que les groupes qui font ça depuis le plus longtemps peuvent encore le faire le mieux. METALLICA sont toujours une force puissante en direct, mais ils ont perdu leur chemin pendant un bon moment. Mais là encore, je n’ai jamais eu à faire face à l’horrible problème d’avoir des millions de dollars. [Laughs] Peut-être que si j’avais ce genre d’argent, cela détournerait aussi ma soif de faire ce genre de merde. Mais, malheureusement pour moi, je dois garder les gens dans les dents, je n’ai pas les fonds pour faire du shopping d’art. Ma version des beaux-arts est une nouvelle édition de Hustler magazine. [Laughs]”

Également en 2014, METALLICA guitariste Kirk Hammett a été demandé par le Royaume-Uni Marteau en métal magazine si cela lui est étrange combien METALLICA a éclipsé les autres groupes “Big Four” en termes de popularité commerciale. «J’essaie de ne pas passer trop de temps à penser à des choses comme ça parce que tout ce à quoi je pense ne sera toujours pas une explication suffisamment satisfaisante», répondit-il. «C’est juste la façon dont les choses sont et comment les jetons sont tombés.

“EXODE dans les années 80 a eu de véritables problèmes, mais je pense que leur premier album [‘Bonded By Blood’] est aussi bon que [METALLICA‘s debut] ‘Tue les tous’. Nous jouions juste la musique que nous voulions entendre parce que personne d’autre ne la jouait et elle n’était pas diffusée à la radio. Ce n’était qu’un petit groupe de personnes qui le savaient et c’était presque élitiste en ce sens que «No posers allowed! chose.”