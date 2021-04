Scott Ian d’Anthrax était “ si nerveux ” avant d’interviewer Paul Stanley de Kiss

ANTHRAX guitariste Scott Ian a parlé à Terry “Beez” Bezer de Knotfest.com “Mosh parle avec Beez” à propos de Ianspectacle de “Ne rencontrez jamais vos héros”, qui est diffusé sur Le volume, SiriusXMla chaîne de radio parlée 24/7 dédiée à la musique.

“Ne rencontrez jamais vos héros” voit Ian interviewant ses idoles de célébrités et ses influences musicales sur ce qui les inspire. Le programme a été lancé fin 2016 et a présenté Corey Taylor de NŒUD COULANT comme Scottpremier invité.

“Quand ils me l’ont proposé il y a quelques années, j’ai immédiatement dit: ‘Ouais,'” Ian a dit à propos de “Ne rencontrez jamais vos héros” (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “J’adore ça. Je n’ai jamais voulu que ça devienne une chose où j’interviewe tout le monde. Je suis très pointilleux avec… je veux dire, ça s’appelle ironiquement “ Ne rencontrez jamais vos héros ” parce que tout le monde que j’ai sur est quelqu’un que j’ai énormément de respect et d’amour pour tout ce qu’ils font, que ce soit la musique, les auteurs ou les acteurs – quoi que ce soit – la culture pop; juste quelqu’un à qui je veux vraiment parler pendant une heure. Et j’en ai fait environ 40, je suppose, au cours des deux dernières années, et j’adore ça. J’adore ça, car c’est beaucoup de gens que je connais déjà. Certaines personnes je les connais mieux que d’autres. Certaines personnes ne sont que mes amis. Alors, bien sûr, cela rend les choses beaucoup plus faciles. Corey Taylor et je pourrais faire littéralement – je pourrais faire une série de 100 épisodes avec lui, juste nous parler de merde tous les deux pendant 24 heures, puis la découper en tout un tas d’épisodes. Mais j’aime vraiment ça. Je deviens encore totalement nerveux. “

Ian a également réfléchi sur les dernières “Ne rencontrez jamais vos héros” épisode, qui l’a vu interviewer EMBRASSER chanteur Paul Stanley pour la première fois.

“Je ne peux pas vous dire à quel point j’étais nerveux de parler Paul, ” Scott mentionné. “J’ai su Paul depuis 1987 – pas aussi bien que je sache Gène [Simmons]. J’ai traîné avec Gène beaucoup au fil des ans – une relation différente. Je n’ai pas traîné avec Paul presque autant au fil du temps. C’est, ‘Salut. Comment vas-tu?’ Il est toujours très poli et gentil. Et ces gars sont allés au-delà des attentes pour ANTHRAX au cours des années. Mais j’étais si nerveux, sachant que, comme, dans quatre jours, je parle Paul, et rassembler mes pensées. Et ce n’était même pas en personne – c’était sur Zoom. Je le fais généralement en personne à Siriusstudio de; évidemment, nous ne pouvons pas ces jours-ci. Mais je lui ai dit. J’ai dit: ‘J’étais tellement nerveux de venir faire ça avec toi.’ Et il était, comme, ‘Pourquoi? Nous nous connaissons… »Et j’ai dit:« Je ne sais pas. Je pense que c’est juste, avec EMBRASSER, Je deviens un enfant de 13 ans. Cela revient vraiment à cela. «Et j’ai juste un tel respect pour vous en tant qu’artiste et ce que vous avez fait et ce que vous avez fait avec votre groupe. C’est époustouflant. Et nous sommes entrés là-dedans aussi. Et c’est un gars du Queens, New York – tout comme moi. Nous avons grandi dans la même région. ‘Et si ce n’est pas pour ce que tu as fait, je ne serais pas assis ici à te parler.’ “

Ian a ajouté: “C’est une putain d’énorme putain d’esprit pour moi quand je parle à des mecs qui ont tout à voir avec pourquoi je voulais même être dans un groupe, parce que sans eux, cela ne serait jamais arrivé. Et c’est ce que j’aime être. de l’autre côté du micro. “

Les auditeurs peuvent trouver “Ne rencontrez jamais vos héros” au Le volume (canal 106), ainsi qu’à tout moment sur le SiriusXM app. L’accès au streaming est inclus pour la plupart des abonnés. Rendez-vous sur www.siriusxm.com/ways-to-listen pour en savoir plus.

