ANTHRAX guitariste Scott Ian interviewé EMBRASSER chanteur Paul Stanley pour un tout nouvel épisode de Ianspectacle de « Ne rencontrez jamais vos héros », qui est diffusé sur Le volume, SiriusXMla chaîne de radio parlée 24/7 dédiée à la musique. Un extrait de deux minutes du chat est disponible ci-dessous.

« Ne rencontrez jamais vos héros » voit Ian interviewant ses idoles de célébrités et ses influences musicales sur ce qui les inspire. Le programme a été lancé fin 2016 et a présenté Corey Taylor de NŒUD COULANT comme Scottpremier invité.

Les auditeurs peuvent trouver « Ne rencontrez jamais vos héros » sur Le volume (canal 106), ainsi qu’à tout moment sur le SiriusXM app. L’accès au streaming est inclus pour la plupart des abonnés. Rendez-vous sur www.siriusxm.com/ways-to-listen pour en savoir plus.

Dans une interview en 2016 avec Rock classique ultime, Ian a expliqué comment l’idée de « Ne rencontrez jamais vos héros » est venu: « Eh bien, je n’étais pas là-bas pour le chercher jusqu’à ce que quelqu’un m’appelle de Sirius et a demandé si je serais intéressé. Ils ont lancé cette chaîne Volume de tous les discours sur la musique. Il y a des gens là-bas qui ont vu mes émissions parlées, et je suppose que j’ai ressenti la même chose – que je serais parfait pour leur chaîne. «

SiriusXMde Le volume canal héberge une variété de programmes dédiés aux conversations sur la musique. Les programmes comprennent « WHOOOSH! » hébergé par Simon Le Bon, « Le Jimmy Jam Show », « Lefsetz Live » hébergé par Bob Lefsetz, « Retour » avec Nik Carter et Lori Majewski, « Discutable » hébergé par Mark Goodman et Alan Light, « Trunk Nation avec Eddie Trunk » et plus.



Ne manquez pas un tout nouvel épisode de Never Meet Your Heroes w / @ Scott_Ian où il s’assoit avec l’icône du rock @PaulStanleyLive pour discuter de ses décennies w / @ kiss et de son nouvel album Soul Station de Paul Stanley « Now And Then ». Branchez-vous ce soir à 21 h HE ou écoutez à tout moment sur l’application @SIRIUSXM! pic.twitter.com/7FzdIfD4s4 – SiriusXM VOLUME (@siriusxmvolume) 1 avril 2021

