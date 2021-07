Scott Ian d’Anthrax : la première chanson que j’ai apprise à la guitare

Scott Ian déchire les scènes depuis plus de 40 ans maintenant dans ANTHRAX, mais l’une de ses premières apparitions a eu lieu lors d’un spectacle de talents à l’école primaire et c’était bien loin de sa carrière de thrash metal. Regardez la vidéo ci-dessous de Guitares Jackson alors qu’il se souvient des premières chansons qu’il a apprises à jouer à la guitare, y compris LES SURFARIS version de “Anéantir”.

De retour en 2018, Ian dit au “Sixx Sens” émission de radio qui a commencé à jouer de la guitare à l’âge de huit ans, vers 1971 ou 1972. “Donc, tout ce qui a été des années 70 pour moi était – j’apprenais, apprenais, apprenais”, a-t-il déclaré. « Je m’asseyais à la maison avec les disques et apprenais simplement les accords. Et cette chose a beaucoup à voir avec le fait que je me suis accroché au rythme et que je devienne un joueur de rythme. Cela vient en partie de la paresse, parce que je voulais juste apprendre les chansons Alors quand je rentrais à la maison avec un AC DC enregistrer, j’apprendrais tous les accords, j’apprendrais toutes les chansons, mais je ne pouvais pas prendre la peine de m’asseoir et – comme certains de mes amis – ralentir le disque et apprendre Angusles solos. Dans un temps, cela me prendrait pour faire ça, je pourrais apprendre un tout autre album de chansons. Et j’ai senti que c’était ça la chanson — ce sont les accords. Je me fiche de tous ces autres trucs de nouilles. [Laughs]

“Rudy Schenker du SCORPION a également eu une grande influence sur moi. Encore une fois, le gars qui est strictement le gars du rythme, et il avait une telle énergie motrice. Juste la puissance de ses accords. Et, bien sûr, vous les voyez en direct et il est comme le fou sur scène. Et même pour un gars comme moi dans les années 70, Ted Nugent – les gens le considèrent comme un joueur principal, mais pour moi, il s’agissait toujours de son groove. Quand vous avez 13 ans et que vous entendez ce riff, votre érection est du genre « Oh mon dieu ! Qu’est-ce que c’est?! J’ai besoin de plus de ça !'”

ANTHRAXle dernier album de, 2016’s “Pour tous les rois”, a été qualifié par certains critiques de LP le plus puissant du groupe à ce jour. Son arrivée fait suite à une période de cinq ans au cours de laquelle le groupe connaît une sorte de renaissance, à commencer par ANTHRAXl’inclusion de sur la tournée “Big Four”, et continue avec la sortie 2011 de l’effort de retour “Musique d’adoration”.



