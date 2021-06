Scott Ian d’Anthrax se fait tatouer le logo ‘Bunny’ de M. Bungle

Scott Ian arbore un tout nouveau tatouage du M. BAGUE logo “lapin”.

le ANTHRAX guitariste, qui a été membre de M. BAGUE depuis l’été 2019, a pris à son Instagram plus tôt dans la journée (samedi 12 juin) pour partager une vidéo en accéléré de lui en train de se faire tatouer le dos de son bras gauche à Tatouage Sara Lou à Los Angeles.

Scott a écrit dans un message d’accompagnement: “Vous pouvez vous faire tatouer un lapin, ça n’a pas fait de mal (oui, c’est moi). Vous ne vous sentez pas si engagé? Alors obtenez” The Night They Came Home “et sentez-vous comme si vous étiez se faire tatouer”, a-t-il déclaré, faisant référence M. BAGUEvient de sortir son premier album live.

L’année dernière, Ian Raconté Jackie entièrement en métalémission de radio diffusée à l’échelle nationale sur la façon dont il a rejoint M. BAGUE: “Quand quand Mike [Patton, vocals] m’a d’abord approché pour le faire, il savait déjà que j’étais un grand fan de BAGUE et il a dit : ‘Reste avec moi ici… Nous voulons reformer le groupe, et nous voulons enregistrer la démo originale de ’86.’ Et il me dit : ‘As-tu dit que tu connaissais ça ?’ Et j’étais comme, ‘Ouais, j’avais une cassette vraiment merdique de ça.’ Et il a dit, ‘Ouais, nous voulons le faire, mais la seule façon de le faire est si vous et Dave Lombardo [former SLAYER drummer] sont dans le groupe, parce que de cette façon, nous aurons les gars qui nous ont influencés en premier lieu pour même écrire ces chansons.’ Je l’ai pris, évidemment, comme un compliment et tout ça, mais je n’ai pas vraiment pris tout ça au sérieux. Peut-être que j’ai du mal à accepter les compliments en général, surtout de la part Mike Patton. Mais alors Trevor [Dunn, bass] commencé à faire de nouvelles démos de toutes les chansons afin que nous puissions les apprendre, car ils ne pouvaient même pas comprendre ce qu’ils jouaient en écoutant l’ancienne démo. Ensuite, ils m’ont envoyé ces démos. J’ai commencé à entendre les riffs et puis j’ai compris ce que Mike parlait de comment Dave et j’ai eu une grande influence. je pouvais très bien entendre GAZON et TUEUR et ANTHRAX et POSSÉDÉ et TENDANCES SUICIDAIRES. Je pouvais entendre beaucoup d’influences sur la musique parce qu’ils écrivaient les chansons en 85 et 86 quand tout ça était la genèse de toute cette scène de thrash, de crossover et de hardcore. Les riffs étaient très, très familiers et reconnaissables pour moi. Si j’ai repris mes chaussures de 1986, tout avait du sens. Les arrangements, en revanche, n’avaient aucun sens – des chansons de sept minutes avec, littéralement – ​​je ne plaisante pas – 93 changements. Même alors, en 86, ces gars qui étaient adolescents à l’époque étaient tellement en avance musicalement que n’importe lequel d’entre nous d’autres groupes à l’époque, comme ou METALLIQUE ou alors TUEUR ou alors MEGADETH ou l’un des autres groupes que j’ai mentionnés. Personne ne le savait parce que personne n’avait jamais entendu ça en 1986. C’est assez époustouflant quand on entend le degré de difficulté de cette musique et ce qu’ils écrivaient et ce qu’ils faisaient à un si jeune âge. Il met le premier BAGUE album qui est sorti en 1991 dans une perspective beaucoup plus grande quand vous entendez ce qu’ils faisaient avec le thrash en 1986.”

M. BAGUE a été formé dans une ville de bois et de pêcheurs appauvrie par un trio d’adolescents curieux et instables. Patton, Dunn et guitariste Trey Spruance a lancé le groupe en 1985 dans le comté de Humboldt, en Californie, passant au crible une variété de membres jusqu’en 1989 environ, date à laquelle ils se sont installés sur une formation qui a réussi à signer avec Warner Bros. Records. Jusqu’en 2000, ils ont sorti trois albums (“M. Bungle” en 1991, “Disco Volante” en 1995 et “Californie” en 1999) et a parcouru une bonne partie de l’hémisphère occidental.

M. BAGUE a récemment confirmé sa première sortie en direct de 2021, se produisant à Fête de l’émeute à Chicago en septembre. Le festival marque la première fois Patton a joué sur le même projet de loi avec les deux M. BAGUE et PLUS LA FOI.