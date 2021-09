Scott McTominay dans l’équipe de Man United face à West Ham United – Man United News And Transfer News

in

Il pourrait y avoir une inclusion surprise dans le onze de départ de Manchester United aujourd’hui alors qu’un visage familier a rejoint le groupe de voyage pour le voyage à Londres pour affronter West Ham.

Le MEN rapporte que Scott McTominay est inclus dans l’équipe en direction de la capitale, laissant espérer qu’il pourrait prendre part au match.

N’ayant pas voyagé à Berne en milieu de semaine pour le match malheureux de la Ligue des champions contre les Young Boys, on s’attendait à ce que McTominay ne soit pas encore assez en forme pour jouer contre les Hammers.

Cependant, ce ne serait pas la première fois que le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, ramènerait “McSauce” sur le côté plus tôt que prévu.

L’Écossais est considéré comme d’une importance vitale par le manager.

Le milieu de terrain a fait l’objet d’un examen minutieux cette saison et son absence a laissé les Red Devils élimés, avec un Fred hors de forme, Nemanja Matic vieillissant, Donny van de Beek sans prétention et Paul Pogba plus offensif en rotation.

Alors que la rumeur dit que Solskjaer aimerait jouer une formation 4-3-3 plus offensive ce trimestre, il ne l’a pas fait jusqu’à présent lors des cinq matchs de United et pourrait être tenté de revenir à son double pivot de milieu de terrain “McFred” éprouvé. dès qu’il le peut pour stabiliser le navire.

Fred a commencé la saison sous une forme inégale et a clairement manqué de jouer aux côtés du diplômé de l’académie.

Cependant, avec plus de concurrence pour les places offensives, la réintégration de McFred signifiera le sacrifice d’un joueur plus offensif, Paul Pogba, Mason Greenwood ou Jadon Sancho étant les plus susceptibles d’être sur le banc.

Marcus Rashford et Edinson Cavani se rapprochent également de la forme physique, ce dernier devant rejoindre l’équipe pour un entraînement complet lundi.

Avec Jesse Lingard et Anthony Martial qui cherchent également des opportunités en équipe première, Solskjaer a du pain sur la planche pour trouver une formation équilibrée et garder toutes ses stars en forme et heureuses en même temps.

Le coup d’envoi au stade de Londres est à 14 heures.