Scott McTominay publie des statistiques incroyables sur l’homme du match contre Burnley – News 24

Scott McTominay a réalisé une performance d’homme du match aujourd’hui alors que Manchester United a battu Burnley 3-1 en Premier League à Old Trafford.

L’Écossais a marqué le premier but de United avec une passe bien placée dans le filet et a vu un autre effort spectaculaire renversé sur les bois par le gardien – menant à un autre but de Ronaldo – et un troisième sauvé par Hennessy du bout des doigts.

Cette frappe réussie était le premier but de « McSauce » en championnat depuis février – une série de 28 matchs – et valait la peine d’attendre.

Le premier match de Scott McTominay à Burnley est son premier but en championnat depuis février 2021. Une belle finition pour sortir de l’impasse 😅🔥 pic.twitter.com/C0SElJfyFO – Statman Dave (@StatmanDave) 30 décembre 2021

McTominay est clairement heureux à la maison. Ses sept derniers buts ont été marqués à Old Trafford.

7 – Chacun des sept derniers buts de Scott McTominay en Premier League a été marqué à Old Trafford, alors qu’il s’agissait de son premier but en 28 matches de Premier League. Ouvreur. pic.twitter.com/sMn1Xdi8ws – OptaJoe (@OptaJoe) 30 décembre 2021

Le joueur de 25 ans a été particulièrement impressionnant en première mi-temps, enregistrant 100 % de dribbles réussis, 74 % de précision de passes, remportant quatre duels, effectuant quatre récupérations de ballon (le plus commun), deux longues passes réussies, créant une chance et, bien sûr , marquant ce but.

Première mi-temps de Scott McTominay contre Burnley : 100% dribbles réussis

74% de précision de passe

4 duels gagnés (la plupart)

4 récupérations de balles (les plus communes)

2 passes longues réussies

1 chance créée

1 but Une poignée pour Burnley jusqu’à présent. pic.twitter.com/SEf0gl0GLz – Statman Dave (@StatmanDave) 30 décembre 2021

Ses chiffres globaux pour les 90 minutes étaient presque aussi impressionnants.

Il a enregistré une précision de tir de 100 %, une précision de passe de 75 %, neuf récupérations de balle (la plupart), a remporté huit duels (la plupart) et a remporté cinq fautes (la plupart).

Le match de Scott McTominay en chiffres contre Burnley : 100 % de précision de tir

Précision de passage à 75 %

9 récupérations de balles (la plupart)

8 duels gagnés (la plupart)

5 fautes gagnées (la plupart)

1 but Une performance d’homme du match. pic.twitter.com/WmY4bIv3Io – Statman Dave (@StatmanDave) 30 décembre 2021

Jouer aux côtés du milieu de terrain spécialisé Nemanja Matic a permis à l’Écossais de jouer quelques mètres plus haut que d’habitude et de rejoindre l’attaque plus souvent que ne le permet son rôle habituel de « double pivot ».

Il a saisi l’occasion à deux mains et a dominé le milieu de terrain du début à la fin.

La question est de savoir si le diplômé de l’académie peut produire régulièrement ce genre de formulaire. Souvent, dans le passé, une performance comme celle-ci a semblé être une percée, seulement pour lui de revenir à la médiocrité pour les prochains matchs.