Scott McTominay révèle ce que Ralf Rangnick a demandé aux joueurs de Man Utd de couper

Scott McTominay a aidé l’équipe de Ralf Rangnick à remporter trois points contre Burnley (Photo: .)

Scott McTominay dit que Ralf Rangnick a demandé aux joueurs de Manchester United de supprimer leur mauvais langage corporel depuis leur arrivée au club.

Les joueurs de United ont été critiqués pour avoir abattu des outils au cours des dernières semaines du mandat d’Ole Gunnar Solskjaer et même depuis l’arrivée de l’Allemand à Old Trafford, ces accusations n’ont pas disparu.

Lors du match nul 1-1 contre Newcastle lundi, Gary Neville a qualifié les stars de United de « tas de sacs à dos » alors qu’il visait la pétulance de Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes.

United a éliminé ce côté de son match lors d’une victoire 3-1 sur Burnley ce soir alors que le buteur McTominay a révélé que Rangnick était là pour changer d’attitude.

« Nous apprenons tous à nous adapter. Nous jouons pour Man Utd, nous sommes dominants et nous devons obtenir des résultats », a-t-il déclaré.

« Le langage corporel est une chose et le manager est venu et a dit qu’il voulait supprimer cela, donc c’est définitif. » Nous l’avons intégré.

‘C’est le vieux cliché mais nous ne voulons pas regarder trop loin. Le prochain match contre les Wolves est la chose la plus importante.

McTominay et Ronaldo sont tous deux inscrits sur la feuille de match et, parallèlement au but de Ben Mee, ont aidé à obtenir les trois points pour l’équipe locale.

Scott McTominay a ouvert le score pour Manchester United contre Burnley (Photo : Matthew Peters/Manchester United via .)

United a joué certains de ses meilleurs footballs depuis que Rangnick a pris les commandes et occupe désormais la sixième place du classement de la Premier League.

‘Probablement la première mi-temps en équipe [best display under Rangnick]. Nous étions un peu à plat en deuxième mi-temps pour une raison quelconque. Nous devons obtenir cela pendant 90 minutes complètes, ce que nous n’avons pas vraiment eu cette année », a ajouté McTominay.

«Mais nous apprenons et nous nous adaptons. Le match contre Newcastle a été difficile et nous devons rebondir. Le manager a déclaré que nous avions établi le record du plus grand nombre de revirements dans la ligue. Il fallait mieux garder le ballon.

Plus : Manchester United FC



« Les objectifs aident l’énergie. Si on se tape deux ou trois à Newcastle, ça donne de l’énergie à toute l’équipe. C’est tellement important. Il est maintenant temps que nous commencions vraiment à intensifier nos efforts et à faire beaucoup, beaucoup mieux.

« Le manager est tellement exigeant et nous jouons pour Man Utd, c’est ce que nous devons faire.

« La plupart du temps cette saison, j’ai été plus profond. La saison dernière, j’ai pu aller plus loin dans la box. J’avais du mal ce matin à jouer avec mon pied droit mais je m’en suis tiré. Je vais bien.’



PLUS : Thierry Henry nomme les quatre joueurs qui ont livré pour Man Utd cette saison



PLUS : Trois étoiles brillent dans la victoire de Man Utd contre Burnley alors qu’un joueur inquiète Ralf Rangnick

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();