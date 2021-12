Scott Medical College «exclut» un garçon de Stoke Plymouth pour un réseau d’anxiété | Royaume-Uni | Des nouvelles

Abby Wiseman dit qu’Ethan a été informé par des membres du personnel du Scott Medical and Healthcare College de Stoke, Plymouth, bien qu’il soit prétendument conscient de son anxiété. Après qu’Ethan ait refusé de retirer la bague, Abby a affirmé que son fils avait été exclu de la classe et on lui a dit d’attendre une communication officielle du directeur, qu’elle attend toujours.

L’école n’a pas commenté l’incident individuel, mais a déclaré qu’il était prévu que « tous les élèves se présentent conformément aux politiques de l’école » et qu’un soutien soit apporté aux parents et aux élèves pour s’assurer que le bon uniforme est porté.

Mais Abby est furieuse, disant à Plymouth Live que les règles sont « farfelues » et injustes.

« Ce que je dis à l’école ne semble pas avoir d’importance, ils s’en moquent car il s’agit d’une image et il porte une bague, mais le personnel peut porter des alliances, des boucles d’oreilles et du maquillage », a ajouté Abby.

« L’exclure pour avoir porté une bague est un peu tiré par les cheveux.

« Ils sont allés trop loin, et il ne s’agit plus vraiment de s’occuper des enfants, c’est une question d’image. L’école, ce n’est pas ça. »

Ethan est en dernière année et a des examens à l’école et au collège, qui accueillent environ 400 enfants âgés de 13 à 19 ans.

Sa famille a informé l’école de son anxiété, qui, selon Abby, n’a pas causé de problèmes avec la direction précédente de l’institution.

Abby, de Plymouth, a poursuivi: « C’est une alliance simple, comme une alliance et elle tourne. Elle ne fait aucun bruit, donc quand il se sent anxieux, il la fait tourner. C’est une technique de distraction.

« Lorsque le directeur précédent était là-bas, je suis allé le voir et je lui ai parlé, je lui ai donné des informations à ce sujet et il était tout à fait d’accord. Il voulait juste que mon fils soit heureux.

« Il ne se souciait pas vraiment de savoir si cela venait d’un ring ou autre, il était juste pour sa santé mentale et si c’était ce dont il avait besoin pour le garder heureux et à l’école. »

Cependant, Abby a reçu un appel téléphonique la semaine dernière pour l’informer qu’Ethan avait été « mis dans le rouge » pour avoir refusé de retirer la bague lorsqu’on lui avait demandé.

La mère a déclaré: « Le lendemain, on m’a dit qu’Ethan était » exclu « et que le directeur serait en contact. Quand j’en ai parlé à mon fils, il a dit que c’était parce qu’il refusait de retirer sa bague.

« Ils sont censés enseigner l’individualité, ils sont censés leur permettre de devenir les personnes qu’ils veulent être et à la place, ils ont créé un type de camp d’entraînement où les enfants ne sont pas autorisés à exprimer leur santé mentale.

« Il veut vraiment être à l’école.

Lorsqu’il a été contacté pour commenter, Will Smith, PDG de Greenshaw Learning Trust qui dirige l’école, a déclaré : « Notre attente est que tous les élèves se présentent conformément aux politiques de l’école et Scott College offre un soutien aux parents et aux élèves pour s’assurer que le bon uniforme est porté.

« Nous avons une expérience avérée dans la transformation des écoles et pensons que la clé du succès est de créer un environnement d’apprentissage favorable et inclusif.

« Si des élèves ou des parents ont des questions concernant nos politiques, ils doivent contacter l’école. »