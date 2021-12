Scott Morrison critiqué par le leader travailliste australien pour le rejet de blâme de Covid – « Faire de la politique » | Monde | Des nouvelles

Le Premier ministre australien Scott Morrison, 53 ans, a réuni son cabinet mercredi et a exclu d’introduire des mandats de masque, exhortant plutôt leurs compatriotes à prendre leurs responsabilités personnelles. Mais le leader travailliste Anthony Albanese, 58 ans, a affirmé que les récentes annonces de M. Morrison sur COVID-19 montraient qu’il faisait de la politique partisane.

Le député Grayndler, qui a brièvement occupé le poste de vice-Premier ministre sous la direction de Kevin Rudd, 64 ans, a déclaré: « Le Premier ministre distingue simplement le Queensland comme s’il était différent de la Tasmanie et de l’Australie-Méridionale (en exigeant un test PCR négatif pour entrer), alors que les règles ont été à peu près les mêmes tout au long de cette pandémie. »

La Tasmanie et l’Australie-Méridionale ont toutes deux des premiers ministres libéraux.

M. Albanese a poursuivi: « Cela montre simplement un Premier ministre qui est prêt à faire de la politique, comme il l’est pendant cette période, où il a trop peur de bouleverser certains de la droite dure qui sont tellement obsédés par l’absence de règles en place.

« Il dit à tout le monde que vous devez porter un masque, mais il ne va pas en faire une règle ou suggérer que les statistiques ou les territoires en font également une règle. »

Il a ajouté: « Ce qu’ils recherchent, c’est du leadership, qu’ils n’ont pas obtenu du Cabinet national d’hier. »

À la suite de l’annonce de M. Morrison, Victoria, dirigée par les travaillistes, a rejoint le Queensland et le Territoire de la capitale australienne pour modifier leurs règles afin de mettre en place des couvre-visages obligatoires.

M. Morrison a également balayé Annastacia Palaszczuk, 52 ans, après que le premier ministre travailliste du Queensland a introduit une exigence de PCR pour les voyageurs des points chauds inter-États.

Le 30e Premier ministre australien a suggéré que la politique de Mme Palaszczuk avait encombré les centres de test à travers le pays.

S’exprimant sur les échanges de M. Morrison avec les premiers ministres des États, Albanese a déclaré: « C’est un exemple classique de Scott Morrison essayant de blâmer quelqu’un d’autre et de différer et de dire: » regardez là-bas « . «

Les commentaires interviennent après que M. Morrison a déclaré: « En tant que pays, nous devons surmonter la main lourde du gouvernement et nous devons traiter les Australiens comme des adultes et nous avons tous notre propre responsabilité dans nos communautés et pour notre propre santé. »

Il a poursuivi: « De la même manière que nous entrons dans la saison estivale, les gens vont mettre le chapeau et la crème solaire. »

Mais le leader travailliste a déclaré que l’analogie était « plutôt absurde » en raison du fait que le coronavirus peut infecter d’autres personnes alors que les coups de soleil n’affectent que l’individu non protégé.

Les Australiens se rendront aux urnes en 2022 pour décider si M. Morrison doit encore servir trois ans en tant que Premier ministre du pays.

Un récent sondage d’opinion mené par YouGov suggère que M. Albanese est en passe de vaincre M. Morrison, le leader travailliste prenant six points d’avance sur le vote préférentiel des deux partis.

Cependant, les sondeurs australiens ont eu le nez en sang après les élections de 2019 lorsque Morrison a surmonté des chiffres de sondage désastreux, y compris dans le sondage de sortie du pays, pour remporter une victoire étroite de 3 points.