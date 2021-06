Scott Parker nommé nouveau manager de Bournemouth après la confirmation de la sortie de Fulham

L’ancien milieu de terrain – qui a pris le relais avec Fulham au bord de la relégation de la Premier League en 2019 – n’a pas pu empêcher les Cottagers de retomber dans le championnat la saison dernière, les ayant ramenés dans l’élite via les Play-Offs au cours de son première saison complète en charge.

Il y a eu des tensions entre Parker et le propriétaire Shahid Khan, ainsi que le fils de Khan, Tony, le directeur du football, qui ont contribué à sa résiliation mutuelle.

Dans un communiqué publié lundi, Fulham a déclaré: “Le Fulham Football Club peut confirmer que Scott Parker a quitté le club par consentement mutuel.”

Parker a depuis été nommé manager de Bournemouth, succédant à Jonathan Woodgate, qui a remplacé Jason Tindall en février et n’a pu que guider les Cherries vers les demi-finales des Play-Offs.

Un nombre important d’employés en coulisses ont suivi Parker hors de Craven Cottage, avec Matt Wells (entraîneur de l’équipe première), Rob Burch (entraîneur des gardiens), Alastair Harris (responsable des sciences du sport), Jonathan Hill (analyste de match de l’équipe première) et Charlie Moore (entraîneur principal de la performance physique) part également.

Le manager de Swansea, Steve Cooper, qui a été considéré par Crystal Palace, est un candidat de premier plan pour remplacer Parker dans l’ouest de Londres.

Le président de Fulham, Khan, a déclaré: “Grâce à la promotion et à la relégation, Scott a toujours bénéficié de mon soutien en tant qu’entraîneur-chef.

« Le départ de Scott ne fait cependant rien pour ébranler ma confiance. Nous embaucherons un nouvel entraîneur-chef capable d’atteindre notre objectif de promotion et qui sera engagé envers Fulham et ses supporters. Et nous alignerons une équipe qui réagira, concourra et gagnera. En avant.”