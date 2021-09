Scott Parker révèle une décision difficile mais « mutuelle » de quitter Fulham pour Bournemouth après la relégation du club en Premier League

Scott Parker a tout révélé sur sa décision de quitter Fulham pour rejoindre Bournemouth en tant que nouvel entraîneur-chef.

L’ancien milieu de terrain de Chelsea a été nommé entraîneur de l’équipe première des Cottagers en 2019 et, au cours de ses deux années à la tête, les a vus promus en Premier League, puis relégués la saison suivante.

Parker a quitté Fulham pour Bournemouth plus tôt cet été

Cela s’avère être un rendez-vous astucieux par les Cherries qui occupent actuellement la tête du championnat après neuf matchs joués.

S’adressant exclusivement à talkSPORT, Parker a déclaré: «Tout d’abord, je ne viens pas de quitter Fulham, ce qui s’est passé cet été était réciproque.

“Je sais que le mot mutuelle est souvent mis là et tout le monde s’aperçoit que, normalement d’un côté de la fête, ce n’est pas [mutual] eh bien c’était le cas à Fulham.

«C’était une conversation à la fin de l’année dernière, après une année décevante, où évidemment, étant là depuis deux ans, j’ai senti qu’il fallait que certaines choses se produisent.

Parker a mené Fulham à la gloire des play-offs du championnat lors de la saison 2019/20

«Certaines choses qui se sont produites ont évidemment pris ma décision en termes de vouloir cela. Et ce que je sentais le mieux, c’était que le club aille de l’avant.

“D’un autre côté, j’ai également compris qu’en tant que club de football, l’investissement qu’un club de football a fait pour certains joueurs ou contrats et des trucs comme ça, ce n’était peut-être pas aussi facile que ça.

“J’ai compris les deux situations et j’ai senti qu’il était préférable pour moi de pouvoir tirer le meilleur parti de Fulham, pour que je réussisse là-bas et que l’équipe et Fulham réussissent, à moins que ce ne soit dans certaines choses que je voulais Je ne pensais pas que ce serait le mieux pour nous.

« Fulham se sentait différent et bien sûr, c’est leur prérogative et j’ai compris pourquoi ils le voient comme ça, alors nous avons tous les deux décidé que c’était la meilleure voie à suivre.

Parker et Fulham sont tous deux partis d’un commun accord après qu’ils n’aient pas pu se mettre d’accord sur l’avenir du club

“J’étais dans une position chanceuse que Bournemouth était un travail qui était là et prêt.

« Bournemouth a montré un réel intérêt pour moi de venir ici, m’a vendu comment ils le voient. Est-ce que je l’ai vu comme un très bon ajustement pour moi? Oui, certainement, et c’est pourquoi je suis vraiment ici.

«Je ne pense pas que c’était aussi simple que moi de sortir sur Fulham et de choisir Bournemouth.

«Est-ce que je sens que je suis venu dans un club de football qui me convient et probablement, en ce moment, est parfait pour moi et mon équipe et autour d’une équipe propriétaire qui pense que nous pouvons progresser? Absolument.

“C’est pourquoi c’est vraiment arrivé.”

