Scott Peterson sera condamné à la prison à vie en novembre: le juge 10z viral

Un peu plus d’un an après qu’une cour d’appel a infirmé un meurtrier condamné celui de Scott Peterson condamnation à mort, un juge aurait déclaré mercredi que Peterson serait officiellement condamné à la réclusion à perpétuité dans le courant du mois de novembre. La date exacte sera probablement fixée lors d’une audience le 6 octobre.

En août 2020, une cour d’appel californienne a maintenu intacte la condamnation principale de Peterson, mais a conclu que le tribunal de première instance avait « rejeté par erreur » les jurés qui avaient exprimé leur opposition à la peine de mort. Le tribunal a estimé que cette erreur nécessitait l’abandon de la condamnation à mort de Peterson, “même si les jurés n’ont donné aucune indication que leurs opinions les empêcheraient de suivre la loi”.

Dire au juge que Laci Peterson’s famille a trouvé le processus « tout simplement trop douloureux » à reproduire, le procureur de Californie a refusé de poursuivre encore une fois la peine capitale. Scott Peterson a maintenant 48 ans. Au moment du meurtre de la veille de Noël en 2002, Laci Peterson avait 27 ans. Elle était enceinte de 8 mois et portait son enfant à naître. Conner Peterson.

L’issue de la condamnation de novembre ne sera pas un mystère : les condamnations pour meurtre au premier et au deuxième degré de Peterson imposent une peine minimale d’emprisonnement à perpétuité derrière les barreaux.

Dans une décision écrite datée de mardi mais rendue publique mercredi, le juge a autorisé le tueur condamné à entreprendre une découverte limitée avant une audience distincte prévue pour l’année prochaine dans son affaire d’habeas.

« Considérant que ces allégations sont pertinentes pour l’inconduite sous-jacente alléguée et que les citations à comparaître demandées permettront à la Cour d’établir certains des faits contestés, la découverte limitée demandée est appropriée et accélérera en fin de compte le litige », indique la décision.

Les avocats de Peterson ont attaqué le juré n° 7, qu’ils ont qualifié de « voyou » et accusé de mensonge.

Le juge a accordé une divulgation limitée quant à ce juré, que la chaîne de télévision KRON, basée à Modesto, en Californie, a identifié comme étant Richelle Nice. Leurs allégations juridiques selon lesquelles le juré «voulait juger M. Peterson, en partie pour le punir d’un crime de nuire à son enfant à naître – un crime qu’elle a personnellement vécu lorsque Marcella Kinsey a menacé la vie du juré 7 et la vie du juré 7 enfant à naître.

Le juge ne croyait pas que la recherche de preuves de Peterson devait être approfondie.

“La Cour n’est pas non plus convaincue, pour plusieurs raisons, qu’il existe des témoins ou des preuves inattendus qui pourraient réfuter la propre interprétation de la jurée n° 7 du questionnaire qu’elle a personnellement rempli et ses souvenirs de ces incidents privés non divulgués”, indique le jugement. « Premièrement, dans la mesure où il y a des témoins des deux incidents, ils sont peu nombreux. Dans la mesure où [Peterson] souhaite citer chacun comme témoin, il peut le faire pour l’audition de la preuve. Le témoignage doit être bref et ciblé sur ces incidents.

Peterson a affirmé que le juré n° 7 avait caché certains incidents non divulgués afin de faire partie du jury pour le punir.

“Le juré n° 7 nie avoir menti sur son questionnaire ou avoir eu un quelconque parti pris contre le requérant”, a écrit le juge. « Cette Cour aura l’occasion d’évaluer la crédibilité du juré n° 7 sur ces questions lors de l’audition de la preuve. Au contraire, organiser une déposition, en particulier pendant une pandémie, prendrait beaucoup plus de temps que le témoignage en direct du juré n ° 7 et fournirait à la Cour en tant qu’enquêteur des faits peu ou pas d’informations pertinentes supplémentaires.

Le juge a également rejeté la demande de Peterson de déposer le petit ami de la femme et sa mère.

Lire la décision ci-dessous :

[image via San Quentin State Prison]

