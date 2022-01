Scott Pilgrim Anime In The Works – Rapport

Netflix et UCP seraient en train de co-développer une nouvelle adaptation animée de la série de romans graphiques Scott Pilgrim, selon The Hollywood Reporter. La série n’a pas encore de commande de série et il n’y a pas encore de détails concernant une date de première prometteuse.

Le créateur Bryan Lee O’Malley écrira et produira avec BenDavid Grabinski, le showrunner derrière le renouveau Nickelodeon d’Are You Afraid of the Dark ? Si le spectacle avance, la paire montrera la série ensemble.

Le studio de co-développement UCP est la division d’Universal Studio Group derrière The Umbrella Academy et Chucky. La maison d’animation Science Saru aurait été sélectionnée pour exécuter le travail d’animation. Eunyoung Choi de cette société sera le producteur et Abel Gongora le réalisateur de la série. Science Saru a produit deux courts métrages pour la récente anthologie d’anime Star Wars: Visions publiée en septembre.

Scott Pilgrim connaît un nombre croissant de reprises. En 2021, l’éditeur de jeux Ubisoft a ramené le jeu vidéo culte perdu depuis longtemps Scott Pilgrim vs. The World: The Game, qui a même été mis à disposition sur des copies physiques pour de nombreuses consoles. Le film a également marqué son 10e anniversaire avec une réédition projetée dans les cinémas en avril 2021. Plus tôt dans la pandémie, les acteurs du film se sont réunis pour une table virtuelle de lecture du script.