Scott Pilgrim contre. Le monde: 10 faits en coulisses que vous ne savez peut-être pas sur le film

Beck et d’autres artistes ont fourni de vraies chansons pour les faux groupes de Scott Pilgrim

Une partie de l’intrigue de Scott Pilgrim contre le monde est le groupe de Scott, Sex Bob-omb, qui participe à un tournoi Battle of the Band – qui se révèle souvent en batailles réelles. La musique faisant partie intégrante de l’histoire, de vrais artistes musicaux ont en fait écrit des chansons pour les faux groupes.

Nigel Godrich a été le compositeur de Scott Pilgrim, mais il est également le producteur du groupe Radiohead et du chanteur Beck, et il a recommandé à Wright de demander à Beck d’écrire les chansons de Sex-Bob-omb.

Wright a déclaré à Rotten Tomatoes:

Je pensais que Beck ne voudrait peut-être pas le faire, parce que peut-être que c’est Beck et que c’est trop petit pour lui. Mais il a adoré. Pendant un week-end, il a essentiellement fait cette démo de 27 chansons ou quelque chose de fou.

Ce n’était pas seulement Beck cependant, Broken Social Science a fourni la musique de Crash et les Boys et Metric a fait le groupe d’Envy Adam, Clash at Demonhead, par The Guardian.

Certaines des séquences les plus mémorables de Scott Pilgrim sont les groupes qui interprètent leurs chansons, et leur confection professionnelle les a clairement mis en valeur, ainsi que le film dans son ensemble.