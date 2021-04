Comme les fans de Scott Pilgrim vs The World le savent, le film se termine avec Scott (Michael Cera) et Ramona (Mary Elizabeth Winstead) qui se sont remis ensemble après avoir combattu son dernier ex maléfique, Gideon Graves (Jason Schwartzman), ainsi. comme Nega-Scott. Cependant, ce n’est pas la fin qui allait à l’origine clôturer le film. Au départ, Scott et Knives Chau (Ellen Wong) étaient le seul vrai couple, et pour une raison très spécifique.