Scott Pilgrim: Le compliment inattendu d’Edgar Wright à propos de sa comédie de 10 ans

Je devais juste le regarder, donc l’année dernière, je suppose avant Noël, alors que je terminais deux autres films, un après-midi, je devais aussi aller regarder Scott Pilgrim. Je me suis assis dans le cinéma Dolby à Soho Square et je me suis dit: “ Oh mon dieu, ça a l’air tellement incroyable. ” … Je l’ai juste regardé et je me suis dit “Comment diable avons-nous fait ça?” Et pas pour me vanter, car je pourrais en dire plus sur le travail de Bill Pope et Double Negative et Frazier Churchill, qui a fait les effets visuels, [but] Je ne sais pas vraiment ce que je ferais différemment maintenant, visuellement. Je ne sais pas vraiment comment vous pourriez lui donner une meilleure apparence. Ce qui est inhabituel à dire à propos d’un film de 10 ans. Comme, je ne sais pas comment je pourrais améliorer les effets visuels ou la coupe du film. Alors pour moi, je regarde juste [Scott Pilgrim] cela a été supprimé, et en le regardant à nouveau, mieux que jamais auparavant, je me suis dit: “ Ok, wow. Génial. Je suis en panne.