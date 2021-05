Scott Rockenfield lance le site Web “ Queensrÿche 2021 ” et déclare qu’il est “ prêt à basculer ”

Scott Rockenfield a lancé un nouveau cryptique QUEENSRŸCHEsite Web centré sur la musique, ce qui implique qu’il prépare son retour sur la scène musicale.

Le batteur, qui n’a pas joué avec QUEENSRŸCHE en plus de quatre ans, a pris son Facebook page plus tôt dans la journée pour écrire: “R ya READY TO F *** in ‘ROCK !!! ?? …. JE SUIS !!!!!!! – bruhahahha … www.queensryche2021.com * Bienvenue sur le Nouveau Monde * Rejoignez la Légion “.

RockenfieldLa dernière activité de médias sociaux de la société survient quatre mois après qu’il ait rejeté les suggestions de démission QUEENSRŸCHE ou retiré de la musique. En janvier, le batteur a partagé une mise à jour sur Facebook dans lequel il a dit que les fans “n’ont pas été informés des faits par aucun moyen” et a laissé entendre qu’il offrirait plus de détails à une date ultérieure.

ScottLes commentaires de janvier 2021 marquaient la première fois qu’il parlait publiquement de son statut avec QUEENSRŸCHE, qui a utilisé l’ancien KAMELOT le batteur Casey Grillo à des fins de tournée depuis avril 2017.

En février dernier, QUEENSRŸCHE chanteur Todd La Torre a été demandé lors d’une apparition sur “Le podcast d’Eddie Trunk” si quelqu’un dans QUEENSRŸCHE a entendu directement de Scott concernant son statut au sein du groupe. Il a répondu: “Pas à ma connaissance. Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’il a pris un congé de paternité, en disant qu’il serait parti pendant environ six mois, et c’était il y a quatre ans. [Laughs] Casey apparaît tous les jours. Il se présente pour écrire, il se présente pour enregistrer, si nécessaire, et il se présente pour les concerts en direct. C’est donc tout ce que je peux vous dire. Je n’ai pas communiqué avec [Scott] dans des années. Donc je n’ai aucune idée de ce qu’il fait. Je ne pourrais même pas te le dire. “

Quand DJ Eddie Trunk a dit qu’il avait entendu parler de Rockenfield il y a deux ans et que le batteur a manifesté un intérêt à l’époque à raconter son histoire, La Torre a répondu: “Je ne sais pas quelle histoire il y a à raconter. Les gens demandent, mais, honnêtement, c’est littéralement comme du déjà vu. Allez jouer la réponse que je vous ai donnée il y a quatre ans, parce que, littéralement, rien n’a changé.

“Pour autant que je sache, il n’y a vraiment pas de communication [between Scott and the QUEENSRŸCHE camp]. Et je ne pourrais rien vous dire de plus. Certaines personnes pensent: «Ils ne nous en disent pas plus». Je n’ai rien à dire, parce que je ne lui parle pas; il ne me parle pas. Caseyjoue avec nous depuis quatre ans – quatre ans – et il se présente. Le gars fait un travail formidable.

“Je suppose que je reviendrai vers toi,” Todd a continué. «Si vous quittiez votre émission de radio en disant que vous aviez besoin de six mois de congé de paternité mais que vous n’aviez jamais communiqué à votre retour pendant quatre ans, la radio cesserait-elle de fonctionner parce que vous avez arrêté de vous présenter au travail? Et gardez à l’esprit que vous n’étiez pas» t viré, et vous n’avez pas notifié officiellement par écrit que vous ne reviendrez jamais; vous ne revenez tout simplement pas ou ne communiquez pas. Votre clé fonctionne-t-elle toujours? Votre nom est-il inscrit sur la porte? Ou vont-ils trouver adéquat remplacement des talents pour faire avancer les choses?

“Donc je n’ai rien de mal à dire,” La Torre clarifié. “Je n’ai vraiment rien à dire, à part qu’il a demandé un congé de paternité et qu’il n’est tout simplement pas revenu.”

Les pistes de batterie sur QUEENSRŸCHEdernier album de 2019 “Le verdict”, ont été établis par La Torre.

L’année dernière, l’ancien QUEENSRŸCHE chanteur Geoff Tate a exprimé son doute que Rockenfield jouera plus jamais de la batterie, en disant Règles du métal cette Scott “a beaucoup de problèmes médicaux et des choses comme ça maintenant.” En 2019, Tate Raconté 88.1FM WESUémission de radio hebdomadaire syndiquée “Noize dans le grenier” qu’il était “à peu près sûr” Scott “n’est pas parti” QUEENSRŸCHE de son propre chef. “Je peux vous dire qu’il y a des poursuites judiciaires, je le sais”, a-t-il dit. “Il est en quelque sorte un endroit vraiment sombre, et j’espère qu’il obtiendra de l’aide, parce qu’il est vraiment démêlé, vous savez? À mon avis. C’est dommage – c’est un batteur incroyablement talentueux, et malheureusement, il n’a jamais été heureux avec ça. . Ce n’était pas assez bien pour lui. ”



R ya READY TO F *** in ‘ROCK !!! ?? ….JE SUIS !!!!!!! – bruhahahha … www.queensryche2021.com



* Bienvenue dans le nouveau monde * Rejoignez la Légion Publié par Scott Rockenfield le dimanche 9 mai 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).