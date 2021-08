Scott Travis de Judas Priest dit que Joey Jordison de Slipknot était « un batteur phénoménal et fou »

Dans une nouvelle interview avec Fusion de Détroit WRIF station de radio, JUDAS PRIEST‘s Scott Travis a parlé du décès récent de NŒUD COULANT le batteur Joey Jordison. On lui a demandé s’il avait déjà eu l’occasion de rencontrer Joey et ce qu’il a pensé Jordison‘s tambourinant, Travis dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Eh bien, c’était un batteur phénoménal et fou. Je ne l’ai jamais rencontré. Nous avons tourné ensemble sur le Ozzfest tournée en 2004. C’était juste quand Rob [Halford] rejoint [PRIEST]. Et je pense que c’était la même tournée que l’original SABBAT NOIR, je crois, était dessus, avec PRÊTRE et ÉTIQUETTE NOIRE [SOCIETY]. Et puis, apparemment, sur l’autre scène aurait été – ce qu’ils appelaient la plus petite scène – était un groupe appelé NŒUD COULANT. J’avais l’habitude de les entendre jouer, mais je regrette maintenant de ne pas y être allé et de ne pas leur accorder plus d’attention, parce que, évidemment, c’est à ce moment-là Joey était toujours dans le groupe. Mais depuis ça, c’était en 2004, je suis devenu un grand fan de lui et, évidemment, j’ai écouté beaucoup de ses trucs.”

Il a poursuivi : « Tout comme Vinnie Paul [Abbott, late PANTERA drummer], c’est vraiment regrettable que ces fantastiques batteurs ne soient plus parmi nous. Cela me fait apprécier chaque jour et chaque minute que je passe derrière le kit, parce que seuls ces deux batteurs et quelques autres batteurs — AJ Pero de SOEUR TORSADÉE passé récemment, et nous avons perdu Frankie Banali [QUIET RIOT]. Batteurs, mec – on explose comme avec ROBINET ÉPINÉ; nous allons exploser sur un tabouret de batterie sur scène. Je ne sais pas ce que c’est ; Je ne le fais vraiment pas. [Maybe] nous nous abusons juste trop ou quelque chose. Mais j’apprécie beaucoup chaque minute et tout le temps qu’il nous reste sur cette terre, surtout après les deux dernières années de cette folle pandémie et toutes les personnes qui en ont souffert. C’est abrutissant que cela se soit produit, mais en même temps, comme je l’ai dit, ceux d’entre nous qui ont survécu, nous devons être reconnaissants de chaque jour au-dessus du sol.”

JordisonLa famille de s a confirmé qu’il est décédé « paisiblement dans son sommeil » le 26 juillet d’une cause non précisée. Il avait 46 ans.

NŒUD COULANT a annoncé sa scission avec Jordison en décembre 2013 mais n’a pas révélé les raisons de sa sortie. Le batteur a ensuite publié une déclaration disant qu’il n’avait pas quitté le groupe.

La même année qu’il a quitté NŒUD COULANT, Jordison a lancé le groupe CICATRICE LE MARTYR et ensuite, VIMIC. Il a également collaboré avec d’anciens FORCE DU DRAGON et courant KRÉATEUR bassiste Frédéric Leclercq dans SINSAENUM.



