Scott Travis de Judas Priest sur le prochain coffret : « Si vous pouvez faire quelque chose pendant 50 ans, cela devrait être célébré »

Le 15 octobre, JUDAS PRIEST libérera “50 ans de musique heavy metal”, un coffret gigantesque en édition limitée qui comprendra tous les albums live et studio officiels à ce jour, ainsi que 13 disques inédits. Il s’agit de la sortie la plus complète de musique inédite que le groupe ait réalisée à partir de ses vastes archives – un vrai régal pour les fans. Restauré et mixé par Tom Allom à La Cucina W8 et maîtrisé par Alex Wharton à Studios d’Abbey Road, cette version spéciale sera disponible via Sony Musique.

Parler à KNAC.COM À propos PRÊTREla décision de libérer “50 ans de musique heavy metal”, le batteur Scott Travis dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “C’est le 50e [anniversary], c’est donc l’anniversaire d’or. Et c’est le bon moment ; 50 c’est bien [time to celebrate]. Si vous pouvez faire quelque chose pendant 50 ans – je me fiche que ce soit jouer du heavy metal ou faire des milkshakes au coin de la rue – si vous pouvez faire quelque chose pendant 50 ans, c’est un accomplissement, donc ça devrait être célébré [and] il faut l’honorer. Et deuxièmement, je pense que parce que tout le monde a eu à peu près deux bonnes années [during the pandemic] réfléchir à la vie juste, mec, ça met vraiment tout en perspective. Et malheureusement, beaucoup de gens ont vraiment souffert – ceux qui ne sont plus avec nous. Et je ne vais pas descendre dans ce terrier de lapin. Mais c’est une chose, et, malheureusement, c’est toujours avec nous. Le fait est que nous sommes tous plus âgés maintenant, et je pense que nous avons tous une appréciation de la vie juste. C’est donc juste un petit morceau de musique qui JUDAS PRIEST a pu produire, et nous avons décidé de le sortir.”

JUDAS PRIEST formé à l’origine en 1970 à Birmingham, en Angleterre (une région où beaucoup pensent qu’il est né du heavy metal). Le noyau original de musiciens allait changer le visage du heavy metal. Tout au long des années 1970, PRÊTRE était chargé d’aider le trail blaze metal avec des offres classiques telles que “Les Ailes Tristes du Destin” (1976), “Péché après péché” (1977) et “L’enfer pour le cuir” (1978) ainsi que l’un des meilleurs enregistrements live du genre, “Libéré à l’Est” (1979), entre autres.

C’est au cours des années 1980 que PRÊTRE conquis le monde, devenant une tête d’affiche mondiale grâce à des classiques de tous les temps tels que “Acier britannique” (1980) et “Crier à la vengeance” (1982) en plus d’être l’un des premiers groupes de métal à être adopté par le groupe alors en plein essor MTV en plus de se produire dans certains des plus grands concerts de la décennie (années 1980 Monstres du rock, années 1983 Festival américain et 1985 Aide en direct) et étant le premier à porter exclusivement du cuir et des clous – un look qui a commencé à cette époque et qui finira par être adopté par les métalleux du monde entier. PRÊTREle succès de s’est poursuivi tout au long des années 1990 et au-delà avec l’ajout du batteur Scott Travis, comme en témoignent les offres stellaires supplémentaires telles que “Anti douleur” (1990), “Ange de la rétribution” (2005) et “A Touch Of Evil: Live” (2009), dont cette dernière a vu PRÊTRE gagner un Grammy Award pour une interprétation de tueur du classique “Agresseur dissident”.

En 2011, nouveau guitariste Richie Faulkner est venu remplacer KK Downing, qui avait quitté en 2010. Cette décision semble avoir revigoré le groupe, comme en témoigne une performance époustouflante sur le “Idole américaine” finale qui a également servi de Faulknerla première performance de avec le groupe (également en 2011 a été la sortie d’une nouvelle compilation “Les élus” qui comprenait PRÊTRE classiques sélectionnés par les plus grands noms du metal) et les “Épitaphe” DVD de concerts en 2013.

PRÊTREle prochain effort de studio arriverait en 2014 — “Rédempteur des âmes” – qui a été soutenu par une autre tournée forte. En 2017 (et encore en 2019), JUDAS PRIEST a reçu une nomination pour le Temple de la renommée du rock and roll et s’apprête à sortir son dernier album studio, “Puissance de feu” (produit par Andy Sneap et Tom Allom) qui a reçu un succès mondial et des critiques élogieuses. En 2020, un livre photographique pleinement officiel et autorisé, « Judas Priest : 50 ans de heavy metal », a été publiée.

Une édition “Reflections” du coffret sera également disponible à l’achat aux formats CD et 2LP.



