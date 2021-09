Scott Van Pelt sur le football universitaire et Norm Macdonald, ainsi qu’un récapitulatif de la F1

in

Ryen est rejoint par Scott Van Pelt de la télévision pour rattraper son retard sur la vie, la saison de football universitaire, l’illustre carrière d’acteur de SVP et leurs souvenirs préférés de Norm Macdonald (00:33). Ensuite, Kevin Clark de The Ringer s’arrête pour le segment de Formule 1 préféré de tous, Going Abroad, après la grande victoire de Daniel Ricciardo ce week-end (50:10). Enfin, Ryen conclut avec quelques questions sur les conseils de vie soumises par les auditeurs (71:40).

Hôte : Ryen Russillo

Invités : Scott Van Pelt et Kevin Clark

Producteurs : Steve Ceruti et Stefan Anderson

