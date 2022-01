Scott Walker : Une sortie de secours dans le ciel

Lorsque Scott Walker a sorti son premier album solo à la fin de 1967, il n’avait pas officiellement quitté les Walker Brothers. Mentalement, cependant, il était sur la bonne voie. L’album des Brothers Images sorti plus tôt en 1967 offrait certainement une idée de ce à quoi pourrait ressembler le premier album de Scott. Né Scott Engel, le 9 janvier 1943, il a contribué trois chansons à Images, et l’imposant « Orpheus » est le meilleur indicateur de ce à quoi devait ressembler son propre album solo. Dans les deux autres compositions de Scott, vous pouvez entendre qu’il avait écouté le chanteur Jacques Brel ; « Experience » a une signature rythmique inhabituelle pour une chanson pop, tandis que « Genevieve » est un hommage lyrique au compositeur belge.

N’importe laquelle des trois compositions d’Engel d’Images aurait pu être incluse sur Scott, qui est sorti en septembre 1967. La popularité de Walker auprès des fans du groupe était telle qu’il s’est classé n ° 3 dans les charts britanniques, mais ses ventes ont également été aidées. par la pure qualité du matériau.

La chanson d’ouverture de Scott est une reprise de « Mathilde » de Brel et c’est un premier morceau aussi bon que l’on pourrait souhaiter. Le plus proche de l’album est le monumental « Amsterdam », un autre classique de Brel et entre ces chansons se trouvent dix numéros qui vont de reprises astucieuses comme « The Lady Came From Baltimore » de Tim Hardin et « The Big Hurt », à l’origine un succès américain pour Toni Fisher. , à des choix inhabituels comme « You’re Gonna Hear From Me » d’André et Dory Previn.

Mais ce sont les trois compositions de Scott Engel qui sont sans doute les moments marquants. La luxuriante « Montague Terrace (In Blue) », l’atmosphère « Such A Small Love » – qui reçoit l’arrangement le plus étonnant – et l’intime « Always Coming Back To You » ; c’est un autre hommage à Brel, mais d’un romantisme tel que c’est du pur Engel. Dans l’ensemble, Scott reste l’un des albums les plus originaux et les plus touchants des années 1960. La question que beaucoup se posaient en 1968 était : pouvait-il la suivre ?

En mars 1968, il était clair qu’il le pouvait, car Scott 2 est sorti et encore une fois, il s’ouvre avec une autre interprétation classique de Walker d’une chanson de Brel, « Jackie ». Comme son premier album solo, il y a deux autres chansons de Brel, avec deux puissantes traductions lyriques de Mort Shuman. Il y a encore des reprises intéressantes, dont une autre chanson de Tim Hardin, « Black Sheep Boy » et Bacharach et « Windows Of The World » de David (sans doute la meilleure version de cette superbe chanson).

Les quatre chansons de Scott Engel incluses dans Scott 2 sont « The Amorous Humphrey Plugg » qui est typique de son style d’écriture, combinant des changements de temps avec des idées lyriques intéressantes. « The Girls From The Street » est son numéro Brel-esque sur cet album, tandis que « The Bridge » revient au style d’écriture caractérisé par « Such A Small Love ». Le dernier, et certainement pas le moindre, est le magnifique « Plastic Palace People », c’est un autre avec des changements de tempo intelligents et un bel arrangement de cordes. Scott 2 s’est vendu encore mieux que ses débuts et s’est classé n ° 1 dans les charts britanniques.

Il faudrait encore un an avant la sortie de Scott 3 et ça valait la peine d’attendre. Certains ont suggéré que ce n’est pas aussi fort que les deux premiers albums, mais ils manquent l’essentiel. Il s’agit bien plus d’un album solo de Scott Walker, avec 10 chansons auto-écrites et les trois autres étant de la plume de Brel. Plutôt que d’opter pour l’ouverture impactante de ses deux premiers albums, Scott 3 s’ouvre avec des cordes calmes et chatoyantes qui simulent la sensation d’un matin nuageux et sombre sur « It’s Raining Today ».

C’est une belle chanson qui cède la place à la tout aussi charmante « Copenhagen », peut-être la chanson la plus romantique d’Engel. Parmi les autres compositions d’Engel, les vedettes sont l’évocatrice « Big Louise » et le somptueux « Two Weeks Since You’ve Gone » qui a Walker dans sa plus belle interprétation vocale « lost boy ». Les trois chansons de Brel sont « Sons Of », « Funeral Tango » et le célèbre « If You Go Away ». Mettre les trois ensemble à la fin de l’album était intelligent. Ils fonctionnent bien mieux en trilogie que les chansons de Brel sur les albums précédents. La lecture de « If You Go Away » par Walker est définitive et quand il s’envole sur le refrain vocal, « Mais si tu restes, je te ferai un jour », il le cloue comme personne d’autre.

Scott 4 est arrivé en novembre 1969 et est le premier véritable album solo, car les dix chansons sont écrites par Engel ; il a également été publié sous le nom de Noel Scott Engel et son échec à figurer dans les graphiques est en partie imputé à cette décision – une décision qui appartenait entièrement à Walker. En tant qu’œuvre, il est exceptionnel et nombreux sont ceux qui considèrent que c’est son plus grand album. C’est difficile d’argumenter.

Dès l’ouverture évocatrice de The « Seventh Seal », le voyage musical est plein de maturité, tant dans l’écriture que dans l’interprétation. Les morceaux les plus remarquables incluent « On Your Own Again », « L’homme le plus fort du monde », « Boy Child » et « The Old Man’s Back Again (dédié au régime néo-stalinien) ». Sur la pochette, Engel cite Albert Camus, « l’œuvre d’un homme n’est rien d’autre que ce lent voyage pour redécouvrir, à travers les détours de l’art, ces deux ou trois grandes et simples images en présence desquelles son cœur s’est ouvert pour la première fois ». Et c’est la simple vérité de cet album remarquable.

Si les gens s’attendaient à Scott 5, ils devaient être déçus car en décembre 1970, Engel a sorti ‘Til The Band Comes In; c’était un genre d’album très différent, un disque de deux moitiés très distinctes. Les dix premiers morceaux sont des compositions de Scott et même si certains ont été sévères quant à la qualité de l’écriture, il y a de très bonnes chansons dessus, y compris le Brel-esque, « Little Things (That Keep Us Together) » et le chanson titre de l’album. Mais la tête et les épaules au-dessus de tout se trouve le magnifique « The War Is Over (Sleepers – Epilogue) ».

On peut dire que ces cinq albums sont le corpus d’œuvres le plus prolifique et le plus soutenu de tous les chanteurs. La réputation de Scott en tant que l’un des grands chanteurs repose sur ces disques, mais il a lui-même tourné le dos à ces enregistrements, préférant emprunter un chemin musical très différent, ayant eu une brève réunion des Walker Brothers ou deux à l’écart.

Escalier de secours dans le ciel ? C’est une ligne de la chanson de Scott, « Big Louise » sur Scott 3. C’était aussi le titre d’une compilation réalisée en 1981 par Julian Cope à une époque où Walker était au bas de l’échelle, tant sur le plan critique que commercial. La compilation était sous-titrée The Godlike Genius Of Scott Walker. Vous n’entendrez aucun argument à cette notion. Ces disques devraient vraiment être dans la collection de tout le monde.

