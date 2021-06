Scott Weiland biopic en préparation

Selon The Hollywood Reporter, un biopic sur Scott Weiland, sur la base de la fin PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE les propres mémoires du chanteur sont en préparation.

Images sombres et Orian Williams ont acquis les droits du livre de “Pas mort et pas à vendre”, Weilandmémoire de qui a été écrit avec David Ritz. Jennifer Erwin, qui a co-fondé Images sombres avec Anne Béagan et on dit qu’il est un ” pur et dur ” STP fan, rédigera le scénario de l’adaptation cinématographique de Weilandla vie.

“C’est un honneur d’avoir la confiance de dire Scottl’histoire de et la capacité de dépeindre ses côtés les moins connus – l’homme aimant et tendre qu’il était, l’athlète de lycée qu’il était, l’âme mélancolique qu’il était et le leader légendaire qu’il sera toujours”, Erwin dit dans un communiqué.

“Scott était glamour, compliqué et blessé. Son enfance a eu un grand effet sur ses luttes contre la toxicomanie”, Beagan ajouté dans sa propre déclaration.

Weilandla succession de coopère avec Images sombres et donnera à la compagnie accès à la musique inédite du chanteur.

“Nous voulons faire le film le plus authentique possible sur cet artiste remarquable”, a déclaré Orian Williams, un producteur sur le film. “Au-delà Scottmémoires tournantes de , se connectant avec ceux qui sont les plus proches de Scott est important pour obtenir les bons détails.”

Weiland a été retrouvé mort dans son bus de tournée en décembre 2015 à l’âge de 48 ans à cause d’un mélange toxique de drogues et d’alcool. Le chanteur, qui était sur la route avec son groupe solo LES SAUVAGES, était également aux prises avec l’automédication, l’éloignement de ses enfants, des difficultés financières et un problème d’alcool en constante augmentation.

Un rapport de janvier 2016 de Panneau d’affichage a dévoilé que Scott était aux prises avec l’hépatite C, la maladie mentale et le fait de savoir que ses deux parents avaient un cancer au cours des derniers mois de sa vie. L’article comportait des entrevues avec Scottla veuve de Jamie, sa mère Sharon, le sien SAUVAGES camarades de groupe Tommy Noir et Nick Maybury, directeur de tournée Aaron Mohler et d’autres.

Jamie dit que Scott avait connu des épisodes de paranoïa et de manie causés par un trouble bipolaire.

Elle a expliqué: “À un moment donné, c’était tellement grave que j’ai dû déménager parce qu’il était instable.” Finalement, ils ont trouvé un médicament qui l’a stabilisé, avec Jamie ajoutant “Au cours des deux dernières années, il se débrouillait plutôt bien.”

En plus de PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE, Scott devant REVOLVER EN VELOURS de 2004 à 2008. Il a rejoint STP en 2008 après une interruption de six ans, mais a été licencié du groupe en 2013 en raison de son comportement erratique.

Image reproduite avec l’aimable autorisation de 102.1 Le bord

