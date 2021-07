RANGÉE DE DÉPANNAGE guitariste Colline Scotti a mis en ligne une vidéo de lui jouant le solo de guitare dans la chanson classique du groupe “Temps perdu”. Dans une note accompagnant le Youtube sortie du clip, il a écrit: “Je devais revenir en arrière et réviser cela pour certains spectacles à venir pour le 30e anniversaire de « Esclave à la mouture ». Après avoir vu des gens sur Instagram en y jouant, j’ai pensé que ça ferait une bonne leçon. Prendre plaisir!”

RANGÉE DE DÉPANNAGE enregistre actuellement son nouvel album à Nashville, Tennesse avec le producteur Nick Raskulinecz, qui a déjà travaillé avec COMBATTANTS DE FOO, PIERRE AURE, TEMPÊTE D’HALALE, ÉVANESCENCE, SE RUER et ALICE ENCHAÎNÉE, parmi beaucoup d’autres.

RANGÉE DE DÉPANNAGELe nouveau LP de marquera sa première sortie avec un chanteur britannique d’origine sud-africaine ZP Coeur (FORCE DU DRAGON, CHAR, JE SUIS JE), qui a rejoint le groupe en 2016 suite au départ de Tony Harnell (TNT, BRIS D’ÉTOILES).

Contrairement à 2014 “Rise Of The Damnation Army – United World Rebellion: Chapter Two” et 2013 « United World Rebellion : Chapitre Un », RANGÉE DE DÉPANNAGELa prochaine sortie de sera un album complet.

RANGÉE DE DÉPANNAGE précédemment collaboré avec plusieurs auteurs-compositeurs externes sur son nouveau matériel, y compris Corey Taylor (NŒUD COULANT, PIERRE AURE) et Lzzy Hale et Joe Hottinger de TEMPÊTE D’HALALE, un groupe qui a repris la chanson-titre de “Esclave à la mouture” sur son “ReAniMate : les couvertures eP” en 2011. RANGÉE DE DÉPANNAGE a également travaillé avec un auteur-compositeur à louer Marti Frederiksen, qui a déjà collaboré avec AÉROSMITH, DEF LEPPARD, Jonny Lang et Sheryl Corbeau.

RANGÉE DE DÉPANNAGE‘s 2020 “La tournée estivale du Big Rock”, comportant également RATT, CENDRILLON‘s Tom Keifer et ABATTAGE, a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde.



