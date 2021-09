Scottie Barnes et le rôle principal qui l’attend dans Toronto Raptors

in

Scottie Barnes a atterri en NBA avec de grandes attentes de succès, mais on ne s’attendait peut-être pas à ce que son entraîneur, Nick Infirmière, lui enverra un message de confiance à quelques semaines du début de la saison. “Il va avoir un rôle important car je pense qu’il peut avoir beaucoup d’impact sur la défense, le rebond et la combativité. Il s’améliore beaucoup dans tous les aspects, notamment ses lancers, ayant travaillé sur sa mécanique ces semaines”, a déclaré l’entraîneur. de Rapaces de Toronto sur The Rookie Wire.