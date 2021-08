Scottie Barnes fait la fierté des Raptors dans son choix dans le choix n°4

in

Rapaces de Toronto surpris lors du dernier NBA Draft 2021 en sélectionnant avec son choix n°4 à Scottie Barnes, laissant ainsi passer l’une des grandes « perspectives » de l’édition : Jalen Suggs (qui a terminé au Orlando Magic). Et, pour l’instant, la pièce promet de bien tourner.

Barnes termine une Summer League avec les Raptors plus que remarquable. Sans aller plus loin, il a été ce matin le meilleur de l’équipe lors de la victoire contre Charlotte Hornets (79-80), atteignant 23 points, cinq rebonds et quatre passes décisives en 30 minutes sur le court.