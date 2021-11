Scottie Pippen attaque à nouveau son ancien partenaire, Michael Jordan

Au cours des derniers mois, dans la NBA, il y a eu des apparitions récurrentes sous forme de déclarations à la presse de Scottie Pippen, ancien joueur NBA et légendaire Chicago Bulls des années 90. Tous avec le même objectif, critiquer.

Ces critiques ont commencé en juin dernier et ont fait différentes victimes : Kevin Durant, Doc Rivers et Ben Simmons, Phil Jackson (le qualifiant directement de « raciste »)… Michael Jordan, son ancien coéquipier.

A cette occasion, Pippen a de nouveau critiqué la légende maximale des Bulls en parlant du fameux « jeu de la grippe ». Dans ce match (match 6 de la finale NBA 1997 contre Utah Jazz), qui est discuté dans le documentaire ‘The Last Dance’, Jordan a marqué 38 points et a été remplacé à la fin par Scottie Pippen lui-même, pour terminer en disant que ce match « C’était la chose la plus difficile qu’il ait jamais faite. »

« J’ai dû jouer la finale 1998 avec des maux de dos à cause d’une hernie discale », a déclaré Pippen. « Je ne vois pas beaucoup de joueurs jouer avec des maux de dos et des blessures. Cependant, j’en ai vu beaucoup jouer avec la grippe sans se plaindre. »

Les entretiens sont terminés (pour l’instant)

Ces dernières déclarations de Pippen ont probablement été les dernières polémiques de l’ancien joueur de NBA. Ce mardi, il a officiellement lancé son livre « Unguarded », donc la campagne publicitaire (pour être un sujet de conversation pour sa critique constante) sera beaucoup moins puissante dans les semaines à venir.

Le nouveau livre de Scottie Pippen « Unguarded » est sorti aujourd’hui.https: //t.co/eAh2Th5q8t – HotNewHipHop (@HotNewHipHop) 9 novembre 2021