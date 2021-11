Scottie Pippen critique Michael Jordan comme partenaire

Cela faisait longtemps que la diffusion du documentaire La dernière dance ferait l’exploit de la Chicago Bulls des années 90, l’une des meilleures équipes de l’histoire du sport, mais les cicatrices de tout ce qui s’est passé et de la façon dont ce document télévisé l’a montré sont toujours vivantes. Michael Jordan, reconnu par la plupart comme le meilleur joueur de l’histoire, a de nombreuses ombres au niveau de la camaraderie, qui ont été entrevues dans la docuserie et qui Scottie Pippen a décidé de diffuser maintenant dans son livre Unguarded, dans des mots très controversés recueillis par CBS Sports dans lesquels il qualifie 23 des Bulls de mauvais partenaire et affirme des choses qui généreront un énorme nuage de poussière.

« Michel est un hypocrite, j’étais un bien meilleur partenaire que lui. Michael a essayé de justifier dans le documentaire toutes les fois où il a abusé psychologiquement d’un partenaire. Il les a traités fatalement en croyant qu’il allait les rendre plus durs, mais mon cœur a coulé comme il l’a fait. Voir ce comportement une fois de plus, tout comme cela m’est arrivé dans le vestiaire à l’époque. Michael a très tort. Nous n’avons pas gagné six anneaux parce qu’il était dur et exigeant envers les autres, nous les avons gagnés malgré son mauvaise camaraderie et attitude moche envers le reste des membres de l’équipe. Nous avons gagné parce que nous avons joué en équipe et nous n’étions pas satisfaits de nous abandonner à sa grandeur pour qu’il puisse gagner les matchs « , a-t-il déclaré.

Pippen dit qu’il a redonné confiance aux joueurs que Jordan méprisait

Il a réaffirmé sa meilleure compagnie et n’a pas manqué de critiquer Michael Jordan. « Tout gars qui a joué avec nous et vous lui demandez qui était un meilleur partenaire, je vous dirai que j’étais beaucoup mieux. Il avait toujours un mot d’encouragement quand les choses n’allaient pas bien et essayait de remonter le moral de tous ceux qui souffraient du manque de respect que Michael avait avec eux, il les méprisait. Ce que j’ai essayé à tout moment, c’était de les aider à grandir et à croire en eux « , a déclaré le toujours controversé Scottie Pippen.