Scottie Pippen, dans ses mémoires : « Jordan avait tort… »

La piste des critiques continue Scottie Pippen contre Michael Jordan. Point culminant de l’assaisonnement qu’ont été les interviews précédentes, ses mémoires sont déjà en vente et dedans Pippen passe en revue, aidé par la plume de Michael Arkush, les expériences qu’il a eues dans sa carrière sportive et vitale, intrinsèquement lié à ‘Air’.

Dans Unguarded, qui est déjà en vente, est également joué The Last Dance, le documentaire que Netflix a publié l’année dernière pour revoir la scène la plus brillante des deux en NBA, avec les Bulls, et qui avait non seulement l’autorisation essentielle de Jordan mais avec sa collaboration à la structuration de l’histoire. C’est ce dont d’autres anciens membres de cette équipe se sont plaints, que Michael ait trop mis la main pour projeter une belle image d’un joueur au caractère compliqué mais d’une qualité, d’une performance et d’une grandeur indiscutables.

« Dans le documentaire, Michael a essayé de justifier les moments où il réprimandait un coéquipier devant le reste du groupe. Il devait avoir l’impression que ces gars avaient besoin de développer leur partie la plus difficile pour vaincre les équipes les plus physiques de la NBA. Je est mort de honte, comme je l’ai fait quand c’est arrivé, de voir encore une fois à quel point Michael traitait mal ses coéquipiers », raconte Scottie Pippen.

Celui de l’Arkansas, membre du Naismith Hall of Fame au même titre que Jordan en l’accompagnant pour enfiler ses six bagues de champion, souligne dans le livre sur la facette du vestiaire.

« Michael avait tort. Nous n’avons pas remporté six championnats parce qu’il a joué avec d’autres coéquipiers, mais malgré le fait qu’il l’a fait. Nous avons gagné parce que nous avons joué au basket-ball en équipe, ce qui n’avait pas été le cas lors de mes deux premières saisons lorsque notre entraîneur était Doug Collins. C’est ce qui a rendu le fait de jouer pour les Bulls spécial, la camaraderie que nous avons établie les uns avec les autres. «

« Ce n’est pas que nous nous sentions bénis d’être dans la même équipe que l’immortel Michael Jordan. »

« En tant que coéquipier, j’étais tellement meilleur que Michael. Demandez à tous ceux qui ont joué les deux. J’étais toujours là pour une tape dans le dos ou un mot d’encouragement, surtout après qu’il ait rabaissé quelqu’un pour une raison ou une autre. J’ai aidé aux autres de croire et d’arrêter de douter »

Jordan a une longue histoire de tendue, d’être doux, avec certains de ses coéquipiers. Ce qu’il prêchait, c’est qu’il les a poussés à bout pour en tirer le meilleur, même si le résultat était une insulte Wennington, faire pleurer Hopson, prendre de la nourriture de Accorder, forcer à devenir dur Cartwright ou agression directe, selon le cas, Will Perdue ou Steve Kerr. Pippen met l’accent sur ce problème par rapport aux autres sports dans le livre qu’il vient de publier.