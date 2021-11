Scottie Pippen déteste toujours Michael Jordan pour « The Last Dance »

Scottie Pippen n’a jamais hésité à faire savoir au monde quand il est contrarié. La carrière de Pippen au Temple de la renommée avec les Chicago Bulls a été définie par ses rancunes dans l’ensemble de l’organisation autant que les six championnats qu’il les a aidés à remporter.

Pippen a eu du bœuf avec le propriétaire des Bulls Jerry Reinsdorf et le directeur général Jerry Krause après avoir signé un contrat à long terme en 1991 qui l’a rapidement rendu considérablement sous-payé alors que les salaires de la NBA explosaient. Au cours de la première retraite de Michael Jordan, Pippen a raté la possession finale d’un match éliminatoire contre les Knicks de New York parce que l’entraîneur-chef Phil Jackson a élaboré le jeu final pour son coéquipier Toni Kukoc à sa place (Kukoc a remporté le match). Pippen a une fois retardé l’opération jusqu’au début de sa dernière saison à Chicago parce qu’il ne voulait pas que la récupération fasse « f *** mon été ».

Pippen est l’un des basketteurs les plus accomplis de l’histoire de la NBA, mais cela ne l’a pas aidé à trouver la paix dans sa retraite. Au lieu de cela, lorsque l’intérêt pour la dynastie des Bulls des années 90 a été ravivé avec la sortie de « The Last Dance », Pippen est de nouveau passé à l’offensive.

La dernière cible de Scottie n’est autre que Michael Jordan.

Le bœuf de Pippen est centré sur « The Last Dance », le documentaire en 10 parties produit par ESPN qui a captivé le pays en 2020 pendant la pandémie. Alors que le documentaire était présenté comme un regard intime sur la dernière saison de la dynastie des Bulls, le produit final se concentrait principalement sur l’ascension de Jordan dans le plus grand joueur de l’histoire de la ligue. Pippen n’est pas content.

Dans un nouveau livre révélateur intitulé « Unguarded », Pippen qualifie Jordan de « condescendant » et dit qu’il n’a jamais été proche de son ancien coéquipier. GQ a publié un extrait du livre qui va au cœur du mécontentement de Pippen :

Même dans le deuxième épisode, qui s’est concentré pendant un certain temps sur mon éducation difficile et mon chemin improbable vers la NBA, le récit est revenu à MJ et à sa détermination à gagner. Je n’étais rien de plus qu’un accessoire. Son «meilleur coéquipier de tous les temps», m’a-t-il appelé. Il n’aurait pas pu être plus condescendant s’il avait essayé. À la réflexion, je pouvais en croire mes yeux. J’ai passé beaucoup de temps avec l’homme. Je savais ce qui le faisait vibrer. Comme j’étais naïf de m’attendre à autre chose. Chaque épisode était le même : Michael sur un piédestal, ses coéquipiers secondaires, plus petits, le message n’était pas différent de quand il nous appelait à l’époque son « casting de soutien ». D’une saison à l’autre, nous avons reçu peu ou pas de crédit chaque fois que nous avons gagné, mais le gros des critiques lorsque nous avons perdu. Michael pouvait tirer 6 pour 24 sur le terrain, commettre 5 revirements, et il était toujours, dans l’esprit de la presse et du public en adoration, le Jordan sans erreur.

Pippen a déclaré que Jordan avait été payé 10 millions de dollars pour son rôle dans le documentaire, alors que personne d’autre de la dynastie des Bulls ne gagnait un centime. Comme tous les reproches de Pippen, celui-ci concerne à nouveau à la fois l’argent et le respect.

Pippen pense que la façon dont ‘The Last Dance’ dépeint les Bulls est la faute de Jordan. Il écrit dans son nouveau livre : « Michael méritait une grande partie du blâme. Les producteurs lui avaient confié le contrôle éditorial du produit final. Le doc n’aurait pas pu être publié autrement. Il était l’homme principal et le réalisateur.

Au point de Pippen : « The Last Dance » aurait pu être bien mieux. Le documentaire donnait l’impression qu’il se concentrait uniquement sur la construction de la légende de Jordan plutôt que de donner aux téléspectateurs un regard plus honnête sur les pièges de sa grandeur. Le documentaire allait toujours être compromis une fois que Jordan aurait pris le contrôle créatif.

Cela dit, le doc faisait toujours sensation pour une bonne raison. Les Bulls des années 90 avaient tellement de personnalités colorées et de conflits personnels que Jordan les menait aux championnats. Pippen a eu sa chance de diriger les Bulls lors de la première retraite de Jordan, mais Chicago a manqué de peu en séries éliminatoires (merci, Hue Hollins). Il est clair qu’il y a beaucoup de ressentiment dans toute l’équipe malgré leur succès partagé.

Même si Pippen soulève quelques bons points, il a toujours l’air mal dans sa tournée médiatique pour exprimer ses griefs. Il refuse de laisser aller ses rancunes et semble déterminé à faire savoir au monde que Jordan est un crétin. Bien sûr, tous ceux qui ont suivi la carrière de Jordan le savent déjà. Pippen est juste incroyablement amer sur la façon dont son rôle dans la dynastie des Bulls est perçu.

Que le dossier le montre : Pippen était une force absolue à son apogée. Il est peut-être le plus grand attaquant défensif de tous les temps. Il a joué un rôle précieux dans la Dream Team de 1992. Il a été nommé l’un des 75 plus grands joueurs de l’histoire de la ligue pour une bonne raison. Jordan n’aurait pas remporté six championnats sans lui.

Jordan a chanté les louanges de Pippen tout au long de sa vie, mais ce n’est jamais assez pour Scottie. Alors que Pippen consacre sa carrière d’après-joueur à éliminer le personnage de Jordan, il en révèle également beaucoup sur lui-même. Même les gagnants peuvent être malheureux, comme Scottie Pippen ne cesse de nous le montrer.