Scottie Pippen devient brutalement honnête à propos de la relation avec Dennis Rodman (vidéo)

Scottie Pippen a prouvé ces derniers mois qu’il n’avait pas peur d’appeler ses anciens coéquipiers, entraîneurs et tous ceux qui, selon lui, s’étaient déjà mis de son côté.

Il l’a fait avec Michael Jordan.

Il l’a fait avec Phil Jackson.

Zut, même le gardien des Brooklyn Nets James Harden a attrapé des éclats d’obus.

Cela a conduit beaucoup de personnes à se demander : étant donné ses problèmes avec Jordan et Jackson, que pense Pippen de Dennis Rodman ?

Lors d’une récente interview avec GQ Magazine, Pippen a expliqué la vraie nature de sa relation avec son ancien coéquipier.

« Bien sûr, dit-il.

«Je traîne toujours avec Dennis. J’apprécie toujours Dennis aujourd’hui… Autant que je l’ai fait en tant que coéquipier. On le frappe différemment. Nous sommes tous les deux plus âgés, nous sommes plus professionnels maintenant, mais nous aimons toujours nous voir bien et communiquer. Cette camaraderie s’est renforcée lorsque Dennis et moi nous sommes réunis, il est devenu un homme et j’ai mûri en tant qu’homme. Et aujourd’hui, nous sommes amis.

Compte tenu de la quantité de bœuf que Pippen a eu récemment avec son ex-famille des Chicago Bulls, c’est un soulagement d’entendre que tout va bien entre lui et Rodman.

Chose intéressante, cette nouvelle vient en fait sur les talons de Rodman qui est devenu brutalement honnête au sujet de sa relation avec Jordan.

Pippen a évidemment quelques axes de travail avec diverses personnes de son passé, mais il est clair que Rodman n’en fait pas partie. La paire est une bonne aujourd’hui comme elle l’a toujours été.

