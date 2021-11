Scottie Pippen devient brutalement honnête à propos des affaires de Larsa

L’ancienne légende des Chicago Bulls Scottie Pippen est connue internationalement pour de nombreuses réalisations notables sur le terrain de basket.

En dehors du terrain, cependant, il est principalement connu pour son mariage avec Larsa Pippen.

Larsa est en quelque sorte une célébrité virale, attirant l’attention sur tout, de ses costumes d’Halloween provocants à ses publications scandaleuses sur Instagram en passant par ses prétendues enchevêtrements romantiques.

À un moment donné, même son propre fils a pesé sur ses singeries.

Dans une interview publiée récemment avec GQ Magazine, on a demandé à Scottie si les diverses affaires publiques de Larsa le dérangeaient du tout. À savoir son implication avec le rappeur Future.

« Je pense que la relation était déjà terminée », a-t-il déclaré. «Je pense que la presse en a pris la fin et a pu essayer de le brancher. La presse vous dérange beaucoup… mais est-ce que ça me dérange vraiment ? Non, c’est ce qu’ils font. Ils créent de la « presse ».

Larsa et Future étaient liés en 2015. Deux ans plus tard, en 2017, il sortirait la chanson « Rent Money » dans laquelle il semblait suggérer qu’il avait volé Larsa à Scottie.

« Je l’ai fait par erreur, ce n’était pas exprès, finir par baiser ta femme », a-t-il rappé. «Elle était en train de choisir et c’était à vue. Je l’ai fait monter sur moi comme une moto. J’ai dû lui nettoyer la tête comme une lingette humide.

Apparemment, cela ne dérangeait pas Scott, cependant.

Cependant, ce qui l’a dérangé, ce sont les divers pitreries de Michael Jordan. Au cours des dernières semaines, il s’en est pris à son ancien coéquipier à plusieurs reprises, portant un certain nombre d’accusations troublantes contre lui.

Mais clairement Larsa est tout bon dans ses livres. Ce qui est logique, puisqu’il a une histoire notable de la reprendre quoi qu’il arrive.

Scottie a du bœuf avec beaucoup de gens dans ce monde – mais Larsa n’en fait pas partie.

