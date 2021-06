Scottie Pippen et Michael Jordan ont des points de vue différents sur les taureaux des années 90 .

Scottie Pippen et Michael Jordan seront à jamais liés pour ce qu’ils ont pu accomplir avec les Chicago Bulls. Mais après le documentaire populaire d’ESPN “The Last Dance”, qui détaillait les coulisses de la dynastie des Bulls, Pippen n’était pas satisfait de Jordan.

Scottie Pippen a déclaré qu’il avait dit directement à Michael Jordan qu’il estimait que le documentaire n’avait pas raison de le présenter comme le ” acolyte ” des six championnats.

“Je ne pense pas que ce soit si précis en termes de vraiment définir ce qui a été accompli dans l’une des plus grandes époques du basket-ball, mais aussi par deux des plus grands joueurs – et on pourrait même mettre cela de côté et dire la meilleure équipe de tous temps », a déclaré Pippen Le gardien.

Peu de temps après ses commentaires, Scottie Pippen a annoncé qu’il publiait un mémoire “Unguarded”, où il envisage de raconter sa version de l’histoire.

Dans le résumé des livres, une ombre sérieuse était taquinée.

Selon le Site Web de Simon & Schuster, “Unguarded” révélera comment Pippen pense que Michael Jordan et “Les équipes des Chicago Bulls des années 1990 n’existeraient pas telles que nous les connaissons” s’il n’était pas là pour tout garder ensemble.

Scottie Pippen pense également qu’il aurait dû obtenir plus de respect.

“Pippen détaille comment il a grincé des dents d’être qualifié d’acolyte de Jordan et explique comment il aurait pu (et aurait dû) recevoir plus de respect de la part de la direction des Bulls et des médias.”

Tendance de l’action secondaire

Enfin, le livre de Scottie Pippen aurait une ombre sérieuse envers Michael Jordan, et Scottie racontera au monde comment il était le «vrai leader» de l’équipe.

“[Pippen] discute de ce que c’était que de traiter avec Jordan au quotidien, tout en servant de véritable leader dans le vestiaire des Bulls.

Le livre de Scottie Pippen devrait sortir à la mi-novembre, et cela ressemble certainement à une réfutation (en quelque sorte) de “The Last Dance”.

Quelque chose me dit que Michael Jordan n’achètera pas d’exemplaire…

