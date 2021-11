Scottie Pippen furieux contre Michael Jordan, Bulls, The Last Dance

Michael Jordan signifiait beaucoup de choses différentes pour beaucoup de personnes différentes. Mais peu avaient une vision plus proche de la légende que Scottie Pippen.

Les deux joueurs ont remporté six championnats NBA en jouant ensemble et leur temps en tant que coéquipiers a été mis sous les projecteurs lorsque ESPN a diffusé le documentaire The Last Dance en 2020. Pippen, comme des millions d’autres, a été regardé chaque semaine.

Alors qu’il était assurément fascinant pour lui de faire un voyage dans le passé, Pippen a déclaré qu’il était difficile pour lui de voir Jordan constamment glorifié alors que lui et ses coéquipiers ne recevaient pas « presque assez d’éloges » pour leur contribution aux six titres.

« Ils ont glorifié Michael Jordan tout en ne faisant pas assez d’éloges pour moi et mes fiers coéquipiers. » @ScottiePippen sur #TheLastDance https://t.co/siqcfaGmTP – Magazine GQ (@GQMagazine) 2 novembre 2021

Selon Pippen, dont les prochains mémoires Unguarded sortiront le 9 novembre, les deux derniers épisodes de la série de dix épisodes étaient des pilules particulièrement difficiles à avaler.

Dans un extrait du livre qui a été publié mardi matin, voici une partie de ce que le septuple All-Star a dit à propos de Jordan (via GQ) :

«Même dans le deuxième épisode, qui s’est concentré pendant un certain temps sur mon éducation difficile et mon chemin improbable vers la NBA, le récit est revenu à MJ et à sa détermination à gagner. Je n’étais rien de plus qu’un accessoire. Son «meilleur coéquipier de tous les temps», m’a-t-il appelé. Il n’aurait pas pu être plus condescendant s’il avait essayé.

Pippen a réitéré que chaque épisode montrait Jordan sur un « piédestal » tandis que ses autres coéquipiers n’étaient que des personnages tertiaires dans son voyage.

Bien qu’il ait dit qu’il n’était pas surpris par cette représentation et qu’il pensait qu’il aurait été « naïf » de s’attendre à quelque chose de différent, être « humilié » une fois de plus était brutal parce que c’était « assez insultant » quand cela s’est produit en temps réel.

Au-delà de l’intégrité journalistique qui a disparu lorsque les producteurs ont donné à Jordan le contrôle éditorial du produit final, Pippen s’est également senti lésé fiscalement :

«Pour aggraver les choses, Michael a reçu 10 millions de dollars pour son rôle dans le documentaire alors que mes coéquipiers et moi n’avons pas gagné un centime, un autre rappel de l’ordre hiérarchique d’antan. Pendant toute une saison, nous avons autorisé les caméras à pénétrer dans le caractère sacré de nos vestiaires, de nos entraînements, de nos hôtels, de nos caucus… de nos vies.

Plus tard dans l’extrait, Pippen a également partagé quelques réflexions pas si positives qu’il avait à propos de l’ancien coéquipier et cadre de longue date des Bulls, John Paxson.

Pippen a également exprimé sa consternation quant à son rôle d’ambassadeur de l’organisation de Chicago, qu’il a occupé de 2012 à 2020. Alors qu’il s’est apparemment vu confier plus de responsabilités en 2014, malheureusement pour Pippen, ce n’était pas le cas non plus :

« J’étais ravi de participer aux opérations de basket-ball. Pour que les Bulls bénéficient de mon expertise au lieu d’exploiter mon nom. Après avoir déposé les rapports de dépistage, j’ai attendu d’avoir des nouvelles de Paxson et d’autres membres de l’organisation. Que voudraient-ils que je fasse ensuite ? Je n’ai pas entendu un mot. Les Bulls ne m’ont pas non plus invité à des réunions ou à des séances d’entraînement avec des prospects dans les semaines qui ont précédé le repêchage de la NBA en 2014. Je me suis rendu compte qu’ils s’étaient moqués de moi depuis le début.

Tout bien considéré, son extrait a montré qu’il y en aura beaucoup plus qui attireront assurément toutes sortes d’émojis oculaires sur Twitter.

