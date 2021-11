Scottie Pippen porte une accusation troublante à Michael Jordan

Scottie Pippen est largement considéré comme l’un des joueurs de basket-ball les plus grands et les plus talentueux de tous les temps. Lui et Michael Jordan ont uni leurs forces pour créer l’une des équipes les plus imbattables de l’histoire du sport.

Malheureusement, en raison de leur succès commun, l’héritage de Pippen est à jamais lié à celui de Jordan. Et comme Jordan est considéré comme le plus grand talent, Pippen a été relégué dans l’histoire au rang de plus grand « Robin » de tous les temps.

Au fil des ans, Pippen en a eu marre.

Sa frustration était pleinement visible cette semaine, lorsqu’un extrait de son nouveau livre, Unguarded, a porté une accusation quelque peu troublante contre Jordan.

« Mes années à Chicago, commençant comme une recrue à l’automne 1987, ont été les plus gratifiantes de ma carrière : douze hommes se réunissant comme un seul, réalisant les rêves que nous avions en tant qu’enfants dans des terrains de jeux à travers le pays alors que tout ce dont nous avions besoin était une balle , un panier et notre imagination », écrit-il (via GQ).

« Être membre des Bulls dans les années 90, c’était faire partie de quelque chose de magique. Pour notre temps et pour toujours. Sauf que Michael Jordan était déterminé à prouver à la génération actuelle de fans qu’il était plus grand que nature à son époque – et toujours plus grand que LeBron James, le joueur que beaucoup considèrent comme son égal, sinon supérieur. Alors Michael a présenté son histoire, pas l’histoire de la Dernière Danse, a affirmé Pippen.

Pippen ne s’est pas arrêté là, cependant.

« Les deux derniers épisodes ont été diffusés le 17 mai », a écrit Pippen. « Semblable aux huit précédents, ils ont glorifié Michael Jordan tout en ne faisant pas assez d’éloges pour moi et mes fiers coéquipiers. Michael méritait une grande partie du blâme. Les producteurs lui avaient confié le contrôle éditorial du produit final. Le doc n’aurait pas pu être publié autrement. Il était l’homme principal et le réalisateur.

Même l’épisode qui était censé parler de Pippen a fini par parler de Jordan.

« Même dans le deuxième épisode, qui s’est concentré pendant un certain temps sur mon éducation difficile et mon chemin improbable vers la NBA, le récit est revenu à MJ et à sa détermination à gagner », a poursuivi Pippen. « Je n’étais rien de plus qu’un accessoire. Son «meilleur coéquipier de tous les temps», m’a-t-il appelé. Il n’aurait pas pu être plus condescendant s’il avait essayé.

Ce n’est évidemment pas la première fois que Pippen prend cette position en ce qui concerne la dernière danse. Il a été un critique assez virulent du documentaire. Ce n’est pas non plus la première fois qu’il vise quelqu’un de ce groupe des Bulls. Ses accusations contre l’entraîneur-chef Phil Jackson continuent de vivre dans l’air du temps.

Pourtant, il est surprenant d’entendre ce genre de discours sortir continuellement de la bouche de Pippen. Et à un moment donné, cela va forcer les gens à reconsidérer leur perception de ces tristement célèbres équipes des Bulls.

