Scottie Pippen révèle 1 joueur avec qui il aurait aimé jouer (vidéo)

Scottie Pippen a été sur le sentier de la guerre ces derniers temps, appelant quiconque et tout ce qui aurait pu l’offenser dans un passé récent.

L’ancien coéquipier Michael Jordan a reçu la majorité de la colère de Pippen, mais il n’est pas le seul.

D’autres ont également attrapé des éclats d’obus.

Cela dit, tous les commentaires de Pippen n’ont pas été négatifs.

Lors d’une récente interview avec GQ Sports, Pippen a parlé d’un joueur avec lequel il n’a jamais eu l’occasion de jouer – mais aurait souhaité le faire.

« Le seul coéquipier avec qui j’aurais aimé pouvoir jouer et avec qui je n’ai pas joué était Kobe Bryant », a-t-il déclaré.

Pippen a poursuivi en décrivant la manière dont Bryant respectait son style de jeu.

« Kobe a vraiment idolâtré la façon dont j’ai joué le jeu, la façon dont je me suis défendu, et vous savez, en grande partie, il a commencé à m’appeler après ma retraite et à poser des questions sur différentes situations. Comment protégeriez-vous certaines personnes ? Quel genre de travail des pieds feriez-vous cela? Que feriez-vous dans cette situation? Il suffit de choisir votre cerveau pour améliorer ses capacités sur le terrain de basket.

« Vous savez, c’était un excellent élève du jeu, et vous savez, il me posait des questions sur la façon dont je garderais Michael dans cette situation, ceci et cela. Et juste, vous savez, juste essayer d’améliorer son métier.

Ce n’est pas la première fois ces dernières semaines que Pippen pèse sur Bryant. Il avait auparavant donné une évaluation très directe de la légende des Lakers de Los Angeles et de son plafond en tant que joueur.

C’est drôle que même avec toute la haine de Pippen pour Jordan et certains des autres joueurs qu’il a rencontrés au cours de ses décennies de basket-ball, il a toujours un tel penchant pour Bryant. Il avait des choses beaucoup moins flatteuses à dire sur James Harden.

Pippen est peut-être mécontent de beaucoup de choses, mais il a une profonde admiration pour la façon dont Bryant s’est comporté et a joué au basket-ball.

