Scottie Pippen s’en prend à nouveau à Michael Jordan

Scottie Pippen et Michael Jordan sont devenus le plus grand duo de l’histoire du sport après avoir remporté six championnats ensemble sur les Chicago Bulls.

Malheureusement, il semble que la relation entre eux ait subi des dommages irréparables ces dernières années.

Après avoir eu une sorte de trêve tranquille avec Jordan, Pippen a choisi de rompre et de développer son propre récit récemment en écrivant un livre controversé intitulé Unguarded.

L’une des affirmations intéressantes qu’il a faites dans le livre est que la tristement célèbre nature concurrentielle de Jordan gagnant à tout prix n’était pas en fait un atout mais un détriment.

« Michael avait tort », a écrit Pippen.

« Nous n’avons pas remporté six championnats parce qu’il s’en est pris aux gars. Nous avons gagné en dépit de son engagement avec les gars. On a gagné parce qu’on a joué au basket en équipe, ce qui n’avait pas été le cas mes deux premières saisons, quand Doug Collins était notre entraîneur.

« C’est ce qui était spécial dans le fait de jouer pour les Bulls : la camaraderie que nous avons établie les uns avec les autres, pas que nous nous sentions chanceux d’être dans la même équipe avec l’immortel Michael Jordan. »

Ce n’est pas la première fois ces dernières semaines que Pippen tire sur Jordan. En fait, les petites insultes sont devenues si courantes que même l’attaquant des Wizards de Washington, Kyle Kuzma, a choisi de se prononcer sur la question au cours du week-end.

De toute évidence, Pippen a beaucoup de ressentiment envers son ancien coéquipier.

Et si ses récents commentaires en sont une indication, ce ressentiment ne va pas s’atténuer de si tôt.

