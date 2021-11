Scottie Pippen ‘Unguarded’: le Hall of Famer rejette les Warriors de Kevin Durant dans un nouveau livre

Scottie Pippen fait la une des journaux avec ses mémoires récemment publiés, « Unguarded ».

Le Temple de la renommée a fait la une des journaux pour des commentaires sur sa relation apparemment tendue avec Michael Jordan, mais ne vous y trompez pas, il comprend à quel point le couple était bon sur le terrain. Dans un extrait du livre, Pippen a placé la dynastie des Bulls au-dessus des dynasties de ces dernières années, notamment les équipes de Warriors qui comprenaient Stephen Curry, Kevin Durant et Klay Thompson.

« Je vais empiler notre liste contre les Warriors n’importe quel jour – en particulier nos deuxièmes équipes à trois tours. » Pippen a écrit dans ses mémoires.

Pour souligner davantage son point de vue, Pippen a parcouru les affrontements, prenant Dennis Rodman sur Draymond Green, Luc Longley sur Andrew Bogut et JaVale McGee et Michael Jordan sur Klay Thompson, ne laissant que les petits attaquants et meneurs.

« Moi ou Kevin Durant au petit attaquant ? » Pippen continua. « Vous pouvez aller dans les deux sens. »

Tous deux membres de l’équipe du 75e anniversaire de la NBA, ce n’est un secret pour personne que Pippen et Durant sont deux des plus grands petits attaquants de l’histoire du jeu, mais qu’un affrontement entre les deux soit ou non un tirage au sort est sûr de bientôt un sujet de débat.

Au cours de l’été, Pippen et Durant se sont brièvement engagés dans une guerre des mots, Durant se rendant sur Twitter pour appeler Pippen pour les choses apprises lors du documentaire « The Last Dance ».

Pippen a concédé que « le seul affrontement clairement en faveur de Golden State serait Steph Curry contre Ron Harper au poste de meneur », mais a suivi ce point en ajoutant que Toni Kukoc serait le joueur de banc le plus qualifié de la série hypothétique, qu’il a ajouté le Les Bulls gagneraient en six matchs.

Au cours de leur deuxième triplé, les Bulls ont établi un record de 203-43 en saison régulière, Jordan remportant deux fois le MVP de la ligue et le MVP des finales dans chacun des trois championnats. Au cours des trois années de l’ère Durant à The Bay, Golden State a établi un record de 182-64 en saison régulière et a remporté deux titres, Durant remportant à chaque fois le MVP de la finale.

Cela répond-il à qui gagnerait une série de sept matchs? Probablement pas, mais il y a toujours la possibilité de simuler le match sur NBA 2K.