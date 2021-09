Scottie Scheffler délivre une validation avec une augmentation de la Ryder Cup ⋆ .

SHEBOYGAN, Wisconsin — L’heure de départ la plus importante de la vie de Scottie Scheffler était à environ une heure.

Alors que la recrue de 25 ans était sur le point d’affronter le n°1 mondial Jon Rahm en simple de la Ryder Cup dimanche à Whistling Straits, sa famille se détendait dans le pavillon 1916, une tente d’accueil somptueuse pour les familles et les amis des joueurs. le long du premier fairway.

Le père de Scheffler, Scott, sa mère, Diane – tous deux originaires du New Jersey – ainsi que ses sœurs, Molly et Sara, sirotaient de l’eau en bouteille, bourdonnaient d’anticipation et se préparaient à sécuriser leurs positions autour du premier tee pour regarder Scottie.

C’est alors que les parents de Rahm, Edorta et Angela, se sont arrêtés à la table des Scheffler pour souhaiter bonne chance à leur fils.

“Monsieur. Rahm, ça va être bon », lui a dit Scott Scheffler. “Bonne chance. Joue bien.”

Moins de quatre heures plus tard, Scottie Scheffler serrait la main de Rahm sur le 15e green, où il avait vaincu l’Espagnol de 26 ans qui est entré dans la journée avec une fiche de 3-0-1 cette semaine tout en jouant un golf brillant et inspiré. .

La victoire de Scheffler sur Rahm lors du troisième match a donné à l’équipe américaine son premier point en simple de la journée et cela a donné le ton pour le démantèlement des Européens 19-9, qui a battu le record des Américains.

La beauté de ceci est que Scheffler, qui n’a jamais remporté d’événement du PGA Tour et n’avait jamais joué dans un événement par équipe en tant que professionnel, était le choix du capitaine de Steve Stricker qui l’a laissé le plus ouvert à une seconde hypothèse.

Scottie Scheffler et sa femme Meredith Scudder célèbrent le 15e green après avoir battu l’Espagnol Jon Rahm dimanche..

Scheffler a essentiellement été choisi plutôt que Patrick Reed, surnommé « Captain America » pour ses prouesses à la Ryder Cup. Si Scheffler avait terminé la semaine 0-3 et que les États-Unis avaient perdu la Ryder Cup, Stricker aurait été victime d’une erreur pour l’avoir choisi plutôt que quelqu’un d’expérimenté comme Reed.

Aucune de ces choses ne s’est produite. Scheffler a terminé la semaine avec une fiche de 2-0-1 et les États-Unis ont remporté une victoire retentissante.

Scheffler est également l’auteur de l’un des moments emblématiques de cette Ryder Cup sur le 15e trou de son match en quatre balles avec Bryson DeChambeau samedi après-midi lorsqu’il a drainé un putt de birdie de 16 pieds pour briser l’égalité dans leur match contre Tommy Fleetwood et Viktor Hovland.

Scheffler, habituellement stoïque, a balistique Ian Poulter avec une jambe de force, puis s’est dirigé vers l’imposant DeChambeau et s’est précipité dans une bosse à la poitrine.

Scottie Scheffler serre la main de Jon Rahm après leur match de Ryder Cup dimanche..

“J’ai eu les larmes aux yeux”, a déclaré Diane Scheffler au Post à propos de la scène du 15. “Le rugissement du 15 que nous savions était là, nous ne savions tout simplement pas quand il allait sortir. Il a une passion pour ce jeu et il l’a depuis qu’il est petit.”

Molly a déclaré: « Entendre le nom de Scottie scandé, c’était une expérience surréaliste. »

Scottie Scheffler joue généralement avec peu d’émotions extérieures. Alors, quand Molly a dit: “Sara et moi avons eu un hochement de tête et un léger sourire hier sur les neuf derniers”, leur père a dit incrédule: “Vous avez un hochement de tête?”

Scott Scheffler, les larmes aux yeux en parlant, a déclaré qu’il n’avait même pas vu la poitrine de son fils avant de regarder les faits saillants à la télévision plus tard, affirmant qu’il avait en quelque sorte ” perdu connaissance “.

“C’est arrivé à un moment où Bryson et lui avaient besoin d’un moment”, a déclaré Scott. « Je l’ai déjà vu. J’en ai aussi vu l’autre côté, quand les putts ne rentrent pas. Les ratés font autant partie du voyage que les coups.”

Le fils de Scott Scheffler n’a pas eu beaucoup de ratés cette année. Il y a cinq mois, il disputait son premier Masters. Cette semaine, il a disputé sa première Ryder Cup et a été un succès incontesté.

Lorsqu’on lui a demandé quel était le niveau de stress alors que leur fils planait sur la bulle pour être le choix du capitaine, Scott a déclaré: «Il est toujours sur la bulle», et Diane a fait référence à l’expérience de la Walker Cup.

Scottie Scheffler reçoit un baiser de sa femme Meredith Scudder.AP

« Il était sur la bulle pour deux Coupes Walker et lors de la troisième, il a finalement obtenu le feu vert », a déclaré Diane. « Il n’est pas entré dans les deux premiers. Il était dans la conversation. Alors, quand les gens l’ont mis dans la conversation cette fois, je me suis dit : « Eh, peu importe. S’il ne l’a pas compris, j’ai pensé que ce serait OK, un jour. ”

“Un jour” est arrivé le mois dernier lorsque Scottie Scheffler a reçu l’appel et il a saisi l’opportunité.

Scottie Scheffler a pleuré lorsqu’il a reçu l’appel de Stricker, mais il l’a discret lorsqu’il a annoncé la nouvelle à sa famille.

Lorsqu’il a appelé son père et lui a dit de venir le rencontrer, son entraîneur Randy Smith et sa femme Meredith, Scott a pensé : « Eh bien, ça va être une nouvelle. »

“C’est à ce moment-là qu’il nous l’a dit”, a déclaré Scott. Il a dit : ‘Oh, au fait papa, j’ai reçu un appel du capitaine.’ ”

Molly a déclaré que Scottie lui avait fait face et a plaisanté avec elle pendant cinq minutes avant de finalement dire: «Pourquoi me faites-vous Facetime, comme jamais Facetime? Il a dit : « J’ai participé à la Ryder Cup », et il a simplement hoché la tête et souri. J’ai commencé à pleurer.”

Il y avait beaucoup de larmes qui coulaient dimanche à Whistling Straits. Larmes de joie.