SCOTUS entend le mandat Vax des travailleurs de la santé de Biden

Vendredi, la Cour suprême des États-Unis a entendu des arguments pour déterminer si le mandat de vaccin de l’administration Biden exigeant que les travailleurs de la santé dans les établissements qui reçoivent un financement fédéral Medicare et Medicaid pour obtenir le vaccin COVID-19 devrait être maintenu.

Brian Fletcher, principal adjoint du solliciteur général des États-Unis, représentant le gouvernement fédéral dans Biden c. Missouri, a déclaré aux juges que les Centers for Medicare & Medicaid Services et le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux Xavier Becerra devraient être autorisés à conserver le mandat. Les challengers, cependant, ont noté que la règle impose une procédure médicale aux travailleurs de la santé qui pourraient quitter le marché du travail et laisser les populations rurales et pauvres ayant besoin de soins vulnérables.

« Exercer ce type de pouvoir pour forcer une personne à se soumettre à un traitement médical n’a jamais été quelque chose qui a été autorisé par le Congrès ou fait par une agence en urgence », a déclaré l’avocate générale de Louisiane Elizabeth Murrill. « Mais je ne pense pas que dans ce cas, cela justifie la cooptation d’un pouvoir de police d’État par excellence. En fait, le contraire est vrai. »

Les juges Clarence Thomas, Samuel Alito, Amy Coney Barrett et Neil Gorsuch semblaient tous sceptiques quant au mandat du vaccin au motif que le gouvernement fédéral étendait sa portée aux problèmes des États. Dans son questionnement, Gorsuch a souligné que le mandat semble moins efficace en tant que protocole de santé et de sécurité et qu’il s’agit davantage d’une question de contrôle.

« La CMS pourrait-elle également mettre en œuvre des réglementations sur les régimes d’exercice ? » Gorsuch a demandé, se demandant si « les substances qui doivent être ingérées par les employés de l’hôpital » pourraient être mises en œuvre « au nom de la santé et de la sécurité ?

Une partie de ce contrôle, a laissé entendre Gorsuch, provient de menaces de financement.

« Ces lois constituent parfois, nous dit-on, 10 pour cent de tous les financements que les gouvernements des États reçoivent. Ce règlement affecte, nous dit-on, 10 millions de travailleurs de la santé et coûtera plus d’un milliard de dollars aux employeurs pour s’y conformer. Alors, quelle est votre réaction à cela? Pourquoi n’est-ce pas un règlement qui contrôle efficacement l’emploi et la durée du travail des travailleurs de la santé dans les hôpitaux, un problème que le Congrès a déclaré que l’agence n’avait pas le pouvoir, que cela devrait être laissé aux États pour réglementer ? demanda Gorsuch.

En réponse, Sotomayor a affirmé sa conviction que « si vous voulez mon argent, votre établissement doit le faire ».

« Ce n’est pas une question de pouvoir entre les États et le gouvernement fédéral. Il s’agit de savoir de quel droit le gouvernement fédéral [have] pour dicter ce qu’il veut acheter », a déclaré Sotomayor.

« Votre Honneur, il s’agit d’une exigence de vaccin se faisant passer pour une condition de participation », a répondu Jesus Osete, procureur général adjoint du Missouri.

Au cours des plaidoiries, la juge Elena Kagan, le juge Stephen Breyer et l’avocat plaidant en faveur du mandat ont continué à cracher des informations erronées sur le COVID-19 et l’efficacité des vaccins contre le COVID-19. Kagan a menti à plusieurs reprises sur le fait que les travailleurs vaccinés ne pouvaient pas transmettre le virus malgré de nombreuses admissions des Centers for Disease Control and Prevention que le jab n’arrêtait pas la propagation virale et les données montrant un nombre important de cas de COVID révolutionnaires.

« Tout ce que le secrétaire fait ici, c’est de dire aux fournisseurs, vous savez quoi ? Fondamentalement, la seule chose que vous ne pouvez pas faire est de tuer vos patients. Vous devez donc vous faire vacciner afin de ne pas transmettre la maladie qui peut tuer les patients âgés de Medicare, qui peut tuer les patients Medicaid malades », a déclaré Kagan. «Je veux dire, cela semble être une mesure de prévention des infections assez basique. Vous ne pouvez pas être porteur de maladie.

Elle a ensuite affirmé, sans preuve, que « les gens ne se présentent pas dans les hôpitaux parce qu’ils ont peur d’obtenir le COVID du personnel ».

Breyer, qui a utilisé le nombre croissant de cas de COVID-19 pour justifier son soutien au mandat de vaccin de l’administration Biden pour le secteur privé, a également menti sur le coup et les hospitalisations COVID.

« Il y a 750 000 personnes qui ont eu ça hier, mais les hôpitaux sont pleins à craquer, qu’il y a un problème pire que la diphtérie », a déclaré Breyer. « Ils remplissent des lits d’hôpitaux et d’autres meurent parce qu’ils ne peuvent pas entrer. D’accord. Maintenant, l’intérêt public, appelez ça autrement, appelez ça comme vous voulez, mais il me semble que c’est difficile à croire pour moi, mais il me semble qu’à chaque minute où ces choses ne sont pas en vigueur, des milliers de personnes supplémentaires cette maladie. Et nous avons un certain pouvoir discrétionnaire.

