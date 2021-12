SCOTUS entendra l’affaire Le Roy Torres sur les blessures de brûlures

La Cour suprême des États-Unis a accepté mercredi d’entendre le cas d’un réserviste de l’armée qui dit avoir été contraint de démissionner de son poste de soldat d’État en raison de lésions pulmonaires causées par des « foyers de brûlure » ​​près d’une base militaire où il était autrefois. stationné en Irak. L’affaire est stylisée comme Torres v. Texas Department of Public Safety, et elle soulève la question juridique de savoir si le Texas est à l’abri du procès de Torres fondé sur « l’immunité souveraine ».

Le Roy Torres était un soldat d’État au Texas Department of Public Safety (TDPS). Il avait été membre de la Réserve de l’armée américaine pendant 18 ans lorsqu’il a été appelé au service actif et déployé en Irak en 2007. Là, il a été exposé à des déchets toxiques. Selon la pétition de Torres au SCOTUS :

Pendant son déploiement, le pétitionnaire, comme des milliers d’autres soldats servant en Irak, a subi des lésions pulmonaires après avoir été exposé à des vapeurs toxiques émanant des désormais tristement célèbres « foyers de combustion ». Ces immenses fosses à ciel ouvert couvaient 24 heures sur 24 sur de nombreuses bases militaires, dégageant une épaisse fumée noire alors qu’elles brûlaient tout, des ordures aux munitions, en passant par les médicaments et les déchets humains.

Un an après le déploiement de Torres, il a été honorablement démobilisé de l’armée et a cherché à reprendre son travail avec TDPS. Cependant, Torres avait développé une bronchiolite constrictive – qui, selon sa pétition, est « une affection respiratoire dévastatrice qui provoque un rétrécissement des voies respiratoires et des difficultés respiratoires ». Torres n’a pas pu continuer à travailler en tant que soldat de l’État et a demandé une réaffectation au sein du TDPS.

Sa demande a été refusée et Torres a eu le choix : se présenter au service en tant que soldat de l’État ou être licencié. Torres a choisi de démissionner. Il a depuis cofondé l’organisation à but non lucratif Burn Pits 360 avec sa femme Rosie Lopez Torres; le groupe défend les militaires blessés par des brûlures toxiques.

Après que Torres a été contraint de démissionner, il a poursuivi le TDPS devant un tribunal de l’État pour discrimination fondée sur son service militaire et a demandé plus de 5 millions de dollars de dommages et intérêts. La demande de Torres était basée sur la loi fédérale sur l’emploi et le réemploi des services en uniforme (USERRA), qui interdit aux employeurs de discriminer sur la base du service militaire.

USERRA est dans les livres depuis 1994, date à laquelle elle a été promulguée par le président Bill Clinton au lendemain de la guerre du golfe Persique. Le parrain de l’USERRA, alors sénateur Jay Rockefeller (D), a déclaré que la loi avait été promulguée « pour compenser la perturbation des carrières et le revers financier que le service militaire signifiait pour de nombreux anciens combattants ».

Devant le tribunal de l’État, le TDPS a fait valoir qu’il bénéficiait d’une immunité souveraine contre le procès de Torres et a décidé de classer l’affaire. Après une audience, le tribunal de première instance s’est rangé du côté de Torres. En appel, cependant, le TDPS a prévalu. Une cour d’appel d’un État a rejeté la poursuite en jugeant que l’USERRA ne pouvait pas constitutionnellement autoriser des poursuites contre les États. La cour d’appel a déclaré que le Congrès n’avait aucun pouvoir pour abroger l’immunité souveraine des États en vertu de ses pouvoirs de guerre. La Cour suprême du Texas a refusé d’intervenir, laissant le rejet de la cour d’appel en place.

Torres a ensuite fait appel devant la Cour suprême des États-Unis, qui examinera désormais les limites de l’immunité souveraine dans de telles questions. Dans sa pétition à SCOTUS, Torres fait valoir qu’à moins que les juges n’interviennent pour annuler la révocation du tribunal du Texas, « les protections de l’USERRA mourront

par mille coupes » et que les militaires qui travaillent pour les gouvernements des États en souffriront, ne sachant pas s’ils peuvent compter sur les protections de l’USERRA.

En revanche, le Texas soutient que les juges ne devraient pas utiliser l’affaire Torres comme un véhicule pour soumettre les États non consentants à des poursuites privées. Extrait du mémoire de réponse de l’État à SCOTUS :

[Torres’s] les prédictions désastreuses selon lesquelles cette règle laisse les militaires sans aucun recours de la part d’États déterminés à discriminer les hommes et les femmes qui servent leur pays sont sans fondement en fait ou en droit. Les cas d’États discriminatoires à l’égard des militaires sont extrêmement rares. De plus, tant le Texas que la loi fédérale offraient à Torres de nombreux autres recours en cas de discrimination présumée. Il a simplement choisi de ne pas les utiliser.

L’administration Biden a également pesé sur l’affaire en exhortant les juges à ne pas entendre l’affaire. Le gouvernement fédéral a fait valoir que l’USERRA est constitutionnelle – mais aussi que les plaignants de l’USERRA comme Torres « conservent d’autres mécanismes pour obtenir réparation contre les employeurs de l’État ».

Aucune date d’argument n’a encore été fixée pour l’affaire. Cependant, l’affaire a déjà attiré l’attention des médias. Le Roy et Rosie Torres sont apparus sur le pilote de Jon StewartL’émission « Le problème avec Jon Stewart » dans un épisode entièrement consacré à la discussion des effets horribles sur la santé et du manque profondément troublant de réponse du gouvernement aux blessures des militaires causées par les foyers de brûlure. Dans l’épisode, Torres a décrit l’attitude du gouvernement fédéral envers lui-même et les autres militaires blessés par des brûlures comme celle de « retarder, nier, espérer que vous mourrez ».

Les avocats des parties n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Law&Crime.

Regardez l’interview de WFAA avec Torres ci-dessous :

[screengrab via WFAA]

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? [email protected]