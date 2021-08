SCOTUS entendra une affaire sur la détention indéfinie de l’immigration ⋆ 10z viral

in

La Cour suprême des États-Unis a ajouté lundi une affaire très médiatisée au rôle du prochain mandat qui pourrait avoir des implications majeures sur la façon dont la loi sur l’immigration est autorisée à être plaidée en premier lieu.

Au moins quatre juges ont approuvé l’octroi du bref de certiorari dans l’affaire stylisée comme Garland v. Aleman Gonzalez, une controverse qui a été initialement portée devant la haute cour du pays par l’ancien président celui de Donald Trump alors procureur général Bill Barr en septembre 2020.

Esteban Aleman Gonzalez et José Eduardo Gutierrez Sánchez sont des ressortissants mexicains qui ont déjà été expulsés. Ils sont tous deux rentrés dans le pays et leurs précédents arrêtés de renvoi ont été rétablis. Au cours d’un entretien avec des agents de l’immigration, il a été constaté qu’ils craignaient raisonnablement d’être persécutés sur la base de motifs protégés ou de torture et ont ensuite été détenus en vertu de 8 USC §1231.

Ils ont tous deux demandé des audiences de caution, mais les juges de l’immigration ont rejeté ces demandes, de sorte que les deux immigrants ont intenté une action en justice dans le district nord de la Californie et ont gagné aux niveaux du district et de l’appel. La cour d’appel du neuvième circuit a confirmé l’ordonnance du tribunal de district qui a accordé une injonction interdisant au gouvernement de détenir Aleman Gonzalez et Gutierrez Sanchez ainsi qu’une catégorie d’immigrants dans la même situation pendant plus de 180 jours sans prévoir une audience de caution devant un juge de l’immigration de moins de 8 ans. USC §1231(a)(6).

L’administration Trump a fait appel à la Cour suprême pour avoir la possibilité de garder les immigrants en détention sans audience de caution. Après que l’administration Biden ait hérité de l’affaire, l’actuel procureur général Guirlande Merrick n’a pas bougé pour le rejeter, et il est devenu une partie désignée dans le procès. Une affaire connexe stylisée comme Johnson v. Arteaga-Martinez sera entendue en tandem. Le pétitionnaire dans cette affaire fait allusion au directeur par intérim de l’immigration et des douanes Tae Johnson, dont le mandat pendant l’administration Trump a débordé dans l’administration Biden.

La question initiale présentée dans la pétition est la suivante : « Si un étranger détenu en vertu de la loi 8 USC 1231 a droit, en vertu de la loi, après six mois de détention, à une audience de caution au cours de laquelle le gouvernement doit prouver à un juge de l’immigration que l’étranger est un un risque de fuite ou un danger pour la communauté.

La Cour suprême a également demandé au gouvernement et aux avocats pro-immigrés de répondre à une question connexe. Cette deuxième question est la suivante : « Si, en vertu de 8 USC § 1252 (f) (1), les tribunaux inférieurs étaient compétents pour accorder une injonction collective ? »

Combinées, les deux questions risquent de perturber considérablement la manière dont la détention d’immigrants peut être contestée aux États-Unis.

La question initiale est similaire en fait et étroitement liée par la loi à une décision récente de la majorité conservatrice qui a statué 6-3 que les immigrants qui reviennent après avoir été expulsés doivent être détenus sans caution. La question posée était techniquement différente dans ce cas, cependant, demandant si un immigrant « soumis à une ordonnance de renvoi rétabli et qui poursuit la suspension ou le report du renvoi est régi par 8 USC §1231, ou plutôt par 8 USC §1226. »

La similitude entre la question initiale dans la présente affaire et la question dans l’affaire récemment tranchée (et qui reposent toutes deux sur la même loi) suggère une probabilité que le neuvième circuit soit inversé et que les immigrants en question perdent.

L’ajout de la deuxième question, cependant, pourrait laisser présager un résultat encore plus désastreux pour les immigrants détenus par l’État. C’est parce que la question est de savoir si un tribunal autre que la Cour suprême a le pouvoir d’entendre une demande d’injonction ou d’ordonnance d’habeas corpus déposée par une catégorie d’immigrants détenus.

Bien que la question insérée pour le briefing par la Haute Cour lundi spécifie des injonctions « à l’échelle de la classe », la loi référencée traite également de l’examen individuel, donnant aux conservateurs de la cour une autre chance de réduire davantage la possibilité de recours pendant leur détention. Cette potentialité a affligé de nombreux experts juridiques et défenseurs de l’immigration.

Les avocats et les défenseurs de l’immigration pensent que la majorité conservatrice du tribunal répondra à cette question par la négative.

Professeur de droit à l’Université du Michigan Léa Litman a répondu à ces préoccupations dans un fil Twitter où elle a noté que « les requêtes en habeas/demandes d’injonction sont fondamentalement le seul moyen » pour qu’un immigrant puisse contester la détention dans l’attente d’une procédure d’immigration.

“[I]Si vous ne pouvez déposer qu’une requête en révision, vous devez attendre la décision du BIA pour saisir le tribunal », a-t-elle expliqué, «[B]Mais parfois, il faudra des ANNÉES pour obtenir une décision BIA. [M]De plus, votre argument est parfois que, même si vous êtes révocable, le gouvernement ne peut pas vous DÉTENIR pendant les années qu’il lui faut pour décider de vous expulser. [O]r en tout cas, ne peut pas vous détenir sans une audience de caution pour déterminer si vous représentez un risque de fuite ou un risque pour la sécurité publique.

La raison pour laquelle les immigrants ont si peu d’options en premier lieu est que le Congrès, au milieu des années 1990, a limité la compétence des tribunaux fédéraux pour offrir aux immigrants la plupart des formes de secours.

“En 1996, un Congrès au sommet de la ‘dure contre la criminalité’ a empêché les tribunaux fédéraux d’entendre la plupart des poursuites en matière de droits civils en matière d’immigration”, Aaron Reichlin-Melnick, conseiller politique au Conseil américain de l’immigration, a noté sur Twitter. « Seule une poignée d’options restent ouvertes pour plaider les violations des droits civils. »

Juges Clarence Thomas et Neil Gorsuch ont déjà exprimé in dicta (commentaire n’ayant pas le pouvoir de véritable précédent) dans deux cas différents qu’ils ne pensent pas que les immigrants détenus ont un tel droit de contester leur détention au-delà de ce qui est prévu via des requêtes en révision au sein du système d’appel de la Commission de l’immigration . Mais l’ensemble du tribunal n’a pas abordé la loi pertinente ici, §1252 (f) (1), dans l’un ou l’autre avis préalable.

L’insertion de la loi lundi donne à la majorité conservatrice l’occasion de traiter ce différend de front.

« La majorité de droite à la Cour suprême semble vouloir éliminer le seul moyen pour de nombreuses personnes en détention pour immigrés de contester leur emprisonnement », a déclaré le défenseur public en appel. Sam Feldman commenté dans une citation-tweet. « Les gens seraient toujours détenus illégalement, mais aucun tribunal ne pourrait rien y faire. »

