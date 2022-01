SCOTUS met à jour la transcription après que les libéraux accusent Gorsuch d’avoir dit que la grippe tue «des centaines de milliers» de personnes

Les gros titres des médias le 10 janvier

Dans les médias d’aujourd’hui, l’Associated Press frappe Biden pour » manque de transparence « , la directrice du CDC, Rochelle Walensky, ne divulgue pas le nombre de décès » dus » à COVID-19, et le Washington Post blâme la juge Sonia Sotomayor pour son » faux » COVID-19 Réclamer.

Les libéraux et les membres des médias se sont précipités pour attaquer le juge de la Cour suprême Neil Gorsuch, l’accusant faussement de dire que la grippe tue « des centaines de milliers » de personnes chaque année.

Lors de l’audience SCOTUS de vendredi sur l’affaire contestant le mandat de vaccination de l’administration Biden, Gorsuch a souligné que les vaccins contre d’autres maladies n’avaient jamais été mandatés par le gouvernement et que l’OSHA n’en avait jamais exigé un pour la grippe, ce qui, selon la justice, tue « des centaines, des milliers de personnes chaque année. »

Cependant, la remarque a été perçue par les critiques de Gorsuch comme affirmant que la grippe est beaucoup plus mortelle qu’elle ne l’était en réalité.

WASHINGTON POST BLASTS SOTOMAYOR POUR UNE « FAUSSE » AFFIRMATION COVID QUE « PLUS DE 100K » ENFANTS SONT DANS « UN ÉTAT GRAVE »

« Gorsuch : ‘la grippe tue des centaines de milliers de personnes chaque année’ NON, CE N’EST PAS. ARRÊTEZ D’OBTENIR VOS STATISTIQUES MÉDICALES DE FOX NEWS », a écrit le correspondant de la justice de The Nation, Elie Mystal, dans un tweet viral.

« La grippe tue environ 30 000 Américains chaque année. Je suis un peu surpris que Gorsuch diffuse son ignorance de la sorte. J’ai recherché cela avec l’aide de Google en 10 secondes environ », a tweeté l’ancien journaliste de Vox, Aaron Rupar.

Newsweek a publié un rapport sur le contrecoup que Gorsuch a reçu, citant Mystal et Rupar, en titre, « Le juge Neil Gorsuch a critiqué après avoir suggéré que la grippe tue des centaines de milliers de personnes chaque année. » Des médias comme The Guardian et Daily Kos ont également mal cité le juge associé.

Cependant, la transcription officielle a été révisée lundi, remplaçant « des centaines de milliers » par « des centaines, des milliers ».

Le journaliste principal de Newsweek, James Lemon, a présenté des excuses à Gorsuch et « ajusté de manière significative » son article et a nié avoir une quelconque animosité politique.

COUR SUPRÊME : SOTOMAYOR nie QUE LA RÈGLE BIDEN EST UN MANDAT SUR LE VACCIN, MALGRE LE LANGAGE CLAIR DE L’OSHA

« A ceux qui ont dit que je suis hostile à Gorsuch parce qu’il est conservateur, c’est complètement faux. Encore une fois, je m’excuse auprès de lui pour avoir déformé ce qu’il a réellement dit », a écrit Lemon. « Tbh, en fait, je parle régulièrement favorablement de Gorsuch dans des conversations privées. Personnellement, j’admirerai et apprécierai toujours Gorsuch en raison de l’opinion majoritaire qu’il a écrite dans la décision historique SCOTUS de juillet 2020 concernant les droits LGBTQ. Alors, croyez-moi, je n’ai pas animosité personnelle à son égard. »

Le titre de Newsweek a été remplacé par « Neil Gorsuch prend une chaleur injustifiée alors que Transcription Flub suggère qu’il a surestimé les décès dus à la grippe ».

PHOTO DE DOSSIER: Le juge de la Cour suprême des États-Unis, Neil Gorsuch, participe à la prise d’une nouvelle photo de « famille » avec ses collègues juges dans le bâtiment de la Cour suprême à Washington, DC, États-Unis, le 1er juin 2017. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo – RC2GMG9PAFXN (Jonathan Ernst)

Mystal, d’un autre côté, n’était pas aussi près de s’excuser.

« Alors… cet argument réel des républicains aujourd’hui est que Gorsuch n’a pas dit » des centaines de milliers « de décès dus à la grippe (ce qui est faux) mais a dit » des centaines, des milliers « de décès dus à la grippe (CE QUI EST AUSSI FAUX), » Mystal a tweeté lundi. « * Si Gorsuch pense que la grippe tue des centaines de milliers de personnes (ce qui n’est pas le cas) signifie que nous devrions ignorer Covid (ce qui le fait), il a tort. Si Gorsuch pense que le fait de tuer des centaines de personnes (ce qui n’est pas le cas) signifie que nous devrait ignorer Covid (qui a tué 800K), il a tort. »

Il a ajouté: « Pour croire que Gorsuch a dit ou voulait dire » des centaines de milliers « au lieu de » des centaines de milliers « , alors vous devez croire que son argument était » La grippe tue beaucoup moins de personnes que Covid et nous n’avons pas besoin de vaccins contre la grippe, donc nous ne devrions pas exiger de vaccins contre la chose la plus mortelle ‘ CE QUI SERAIT UN ARGUMENT ENCORE PLUS idiot QUE LE POINT FAIT ET INCORRECT QU’IL ESSAYAIT DE FAIRE. »

Rupar a précédemment reconnu samedi qu’il y avait un écart avec ce que Gorsuch a réellement dit, mais a écrit « De toute façon, il n’y a pas d’équivalence entre les dommages causés par la grippe, qui tue environ 30 000 Américains par an, et Covid, qui a tué bien plus de 800 000 dans deux ans. Donc, peu importe ce que Gorsuch voulait dire, il ne fait pas valoir un bon point. «

Par coïncidence, Rupar a frappé d’autres médias dans un article de Substack publié lundi intitulé « Un gros week-end pour les bévues du journalisme politique ».