SCOTUS offre à la police d’énormes victoires et protège les flics des poursuites judiciaires dans deux affaires d’immunité qualifiée

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

La Cour suprême des États-Unis a rendu deux décisions majeures favorables aux policiers.

Le plus haut tribunal du pays a annulé deux décisions et a accordé de grandes victoires aux forces de l’ordre dans deux affaires concernant l’immunité qualifiée.

Les républicains soutiennent massivement l’immunité qualifiée, affirmant que si elle était retirée, les officiers feraient l’objet de poursuites pour presque tous les appels difficiles auxquels ils sont confrontés au travail. Cela rendrait presque impossible le recrutement ou la rétention de bons officiers, disent-ils.

Les juges ont annulé deux cours d’appel fédérales qui ont autorisé des poursuites pour force excessive contre des agents dans des affaires distinctes en Californie et en Oklahoma.

Les deux décisions ont été rendues sans arguments oraux et sans dissidence publique parmi les juges.

« Comme nous l’avons expliqué, l’immunité qualifiée protège » tous, sauf ceux qui sont manifestement incompétents ou ceux qui violent sciemment la loi « », ont écrit les juges.

La Cour a résumé les deux affaires :

Ville de Tahlequah c. Bond (20-1668) (Per Curiam) Les agents Girdner et Vick ont ​​droit à une immunité qualifiée dans cette action en cas de force excessive intentée en vertu de 42 USC §1983 ; la décision contraire du dixième circuit n’est pas fondée sur un seul précédent constatant une violation du quatrième amendement dans des circonstances similaires.

Rivas-Villegas c. Cortesluna (20-1539) (Per Curiam) L’officier Rivas-Villegas a droit à une immunité qualifiée dans cette action en cas de force excessive intentée en vertu de 42 USC §1983 ; la décision du Neuvième Circuit selon laquelle le précédent du Circuit « l’a mis en garde contre le fait que sa conduite constituait une force excessive » est infirmée.

Le tribunal a écrit :

« Les autres décisions invoquées par la Cour d’appel sont encore moins pertinentes. Quant à Sevier, cette décision s’est bornée à constater in dicta qu’un comportement délibéré ou imprudent avant la saisie peut rendre excessif un recours ultérieur à la force avant de rejeter l’appel pour incompétence.

Pour affirmer l’évidence, une décision où le tribunal n’était même pas compétent ne peut établir clairement le droit constitutionnel substantiel.

« Quoi qu’il en soit, cette formulation de la règle est beaucoup trop générale pour déterminer si la conduite particulière des officiers ici a violé le quatrième amendement.

« Qu’il suffise de dire qu’un officier raisonnable pourrait manquer le lien entre cette affaire et celle-ci. Ni la majorité du panel ni l’intimé n’ont identifié un seul précédent constatant une violation du quatrième amendement dans des circonstances similaires », a écrit le tribunal.

Les agents avaient donc droit à une immunité qualifiée. La requête en certiorari et les requêtes en autorisation de déposer des mémoires amici curiae sont accordées et le jugement de la Cour d’appel est infirmé », a ajouté le tribunal.

Dans deux cas, SCOTUS protège les policiers en leur permettant d’utiliser la doctrine de l’immunité qualifiée pour mettre fin aux poursuites engagées contre eux. https://t.co/nPXcXwjgan – Joyce Alene (@JoyceWhiteVance) 18 octobre 2021

SCOTUS a accédé aux demandes de policiers dans des affaires distinctes de la Californie et de l’Oklahoma pour une protection juridique en vertu d’une doctrine appelée « immunité qualifiée » contre les poursuites les accusant d’avoir utilisé une force excessive https://t.co/3zuSaPRm36 – . Legal (@.Legal) 18 octobre 2021

La NAACP n’était pas satisfaite de la décision.

« Ce ne sont pas les actions d’un tribunal qui sont susceptibles de mettre fin ou de réformer sérieusement l’immunité qualifiée. La réforme va devoir venir d’ailleurs », a tweeté Chris Kemmitt, directeur adjoint du contentieux du NAACP Legal Defence Fund.

D’autres libéraux n’étaient pas satisfaits de la paire de décisions :

Ce langage va créer d’énormes problèmes pour les victimes de brutalités policières. Nous revenons à une version presque insurmontable de l’immunité qualifiée qui nécessite un précédent parfaitement pertinent, qui n’existe presque jamais. Mauvaise journée pour une réforme qualifiée de l’immunité. https://t.co/VJALozETCl pic.twitter.com/pc9vtfoi8m – Mark Joseph Stern (@mjs_DC) 18 octobre 2021

Les décisions #SCOTUS aujourd’hui sur l’immunité qualifiée sont si profondément décevantes pour de nombreuses raisons, notamment qu’il n’y a tout simplement AUCUNE base pour une immunité qualifiée dans le texte et l’histoire de la loi fédérale que les individus utilisent pour poursuivre lorsqu’ils ont été victimes de brutalités policières . 1/x https://t.co/gO41JjtCsp – Brianne Gorod (@BrianneGorod) 18 octobre 2021

En protégeant les policiers de toute responsabilité, l’immunité qualifiée encourage davantage de violence policière contre les Noirs et les Bruns. La Cour suprême ne veut toujours pas corriger cette injustice. Le Congrès doit adopter ma législation pour enfin abolir l’immunité qualifiée. https://t.co/a0ePZrewjo – Ed Markey (@SenMarkey) 18 octobre 2021

Nous devons résoudre ce problème et une solution est à portée de main : appliquez la doctrine traditionnelle et bien connue de « réponse supérieure » ​​aux services de police, comme la plupart des autres employeurs. https://t.co/NR7Zn2acOV – Sheldon Whitehouse (@SenWhitehouse) 18 octobre 2021