La Cour suprême a déclaré vendredi qu’elle laisserait la loi sur l’avortement au Texas en place pour le moment, mais qu’elle s’attaquerait aux problèmes juridiques de la loi dans une paire d’arguments devant le tribunal le 1er novembre. Et exactement un mois plus tard, le 1er décembre, le plus haut tribunal du pays entendra la plus grande affaire d’avortement du terme, la contestation directe du Mississippi contre Roe v. Wade.

La décision du tribunal de différer l’action sur SB 8 intervient un jour après que le Texas a exhorté la Haute Cour à rejeter la demande du gouvernement fédéral de bloquer son application. La loi du Texas, contrairement à toutes les autres restrictions à l’avortement soumises à la Cour suprême, ne dépend pas des représentants de l’État pour l’appliquer. Au lieu de cela, n’importe qui peut intenter une action en justice privée contre un fournisseur d’avortement et demander jusqu’à 10 000 $. Le tribunal a déclaré qu’il différerait la suite donnée à la demande de l’administration Biden de suspendre la loi pendant que les juges examinent les appels. En pratique, cela signifie que la loi du Texas connue sous le nom de projet de loi 8 du Sénat restera très probablement en vigueur pendant plusieurs mois encore pendant que le tribunal examine son sort.

Le Roberts Court, le 23 avril 2021

Assis de gauche à droite : les juges Samuel A. Alito, Jr. et Clarence Thomas, le juge en chef John G. Roberts, Jr., et les juges Stephen G. Breyer et Sonia Sotomayor

Debout de gauche à droite : les juges Brett M. Kavanaugh, Elena Kagan, Neil M. Gorsuch et Amy Coney Barrett.

Photographie de Fred Schilling, Collection de la Cour suprême des États-Unis

Le tribunal a également déclaré qu’il entendrait les arguments dans 10 jours sur la question distincte de savoir si le gouvernement fédéral a le pouvoir de contester la loi inhabituelle et si une injonction pour bloquer son application peut s’appliquer aux juges des tribunaux d’État. Mais la juge Sonia Sotomayor a déclaré que la Cour suprême aurait dû suspendre la loi du Texas tout en examinant ces questions. « La promesse d’un futur jugement offre un froid réconfort », a-t-elle écrit vendredi, « pour les femmes du Texas qui demandent des soins d’avortement, qui ont droit à un soulagement maintenant. »

JUST IN: SCOTUS a décidé d’entendre les arguments contre la loi Texas SB8 sur l’avortement le 1er novembre. Faites attention, le sort du choix des femmes dépend de cela. – Vraiment américain 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) 22 octobre 2021

La loi qui est entrée en vigueur en septembre interdit les avortements dès six semaines de grossesse, avant même que la plupart des femmes sachent qu’elles sont enceintes. Il a mis fin à presque tous les avortements dans l’État, obligeant les femmes cherchant un traitement à se rendre dans d’autres États. Il est peu probable que les décisions dans les affaires SCOTUS soient rendues avant le printemps.

MAINTENANT : SCOTUS n’arrêtera pas pour l’instant l’interdiction de l’avortement de 6 semaines au Texas – le tribunal se saisira de l’affaire du DOJ pour décider si le gouvernement fédéral peut poursuivre le Texas. Le juge Sotomayor est en désaccord avec la décision de ne pas arrêter le SB 8 dans l’intervalle. Plus à venir. https://t.co/BAnIxQ3cgX pic.twitter.com/dAOxpil9Z9 – Zoe Tillman (@ZoeTillman) 22 octobre 2021

Le Texas a « annulé avec succès » les décisions antérieures de la Cour suprême sur l’avortement à l’intérieur des frontières de l’État, a déclaré vendredi le ministère de la Justice au tribunal en l’exhortant à bloquer immédiatement le SB 8.

« Si le Texas a raison, aucune décision de ce tribunal n’est sûre. Les États n’ont pas besoin de se conformer, ni même de contester, les précédents avec lesquels ils sont en désaccord. Ils peuvent simplement interdire l’exercice de tout droit qu’ils défavorisent ; rejeter l’application de l’État ; et déléguer au grand public le pouvoir d’intenter des actions de harcèlement menaçant une responsabilité ruineuse », a déclaré le gouvernement.