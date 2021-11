Scouts du secteur technologique pour les talents seniors

Xpheno a cartographié et analysé le mouvement de 300 CXO sur les dimensions démographiques de l’entreprise et du personnel professionnel.

L’embauche pour des postes de direction et des talents supérieurs dans le domaine de la technologie a pris de l’ampleur au cours des deux dernières années. L’écosystème des start-up a été un gagnant net de ce talent de la suite C, qui a haussé les épaules pour les emplois de prédilection dans les grandes entreprises pour faire partie d’une culture de travail plus dynamique et stimulante associée à l’espace de démarrage.

Les start-up technologiques ont représenté 45% des mouvements, tandis que les services informatiques sont arrivés en deuxième position avec 32% des mouvements. Le secteur des produits technologiques a ajouté 5%, tandis que les mouvements technologiques seniors dans le secteur du conseil ont contribué à 3%, suivis des GIC à 2% des mouvements.

Avec un gain net de 9%, le cluster des micro-entreprises est devenu le premier gagnant de la suite technologique senior au cours des six derniers mois, selon les conclusions du cabinet de recrutement spécialisé Xpheno basé à Bengaluru. Le plus grand perdant net est le secteur des grandes entreprises avec un écart de 19% entre les sorties et les absorptions de suites technologiques senior au cours de la période d’étude. En outre, le secteur des startups est devenu le gagnant net des mouvements de suites technologiques senior avec une différence de 11% entre les décomptes de sortie et d’absorption.

Siddharth Verma, responsable de la pratique (embauche directe), Xpheno, a déclaré à FE que la raison de ce changement est une « monotonie naturelle », et une portée limitée des choix et des variations dans les projets avec les grandes entreprises. « Une compréhension plus profonde parmi les hauts responsables technologiques qu’à un moment où l’espace au sommet des grandes pyramides se rétrécit et qu’il peut prendre plus de temps ou plus rarement pour obtenir sa cotisation, le plongeon est en quelque sorte inévitable. Cela ne doit pas être lu comme une tactique de survie, mais aussi comme une stratégie pour rester pertinent plus longtemps », a déclaré Verma.

Cependant, les mouvements technologiques ont montré un déséquilibre important dans la représentation des sexes au sommet. Malgré diverses interventions en faveur de la diversité des genres par les entreprises, la représentation des femmes dans la suite senior dans le secteur de la technologie semble avoir un long chemin à parcourir. « Avec un peu plus de 7 % des mouvements impliquant des femmes cadres, le secteur de la technologie n’a pas encore trouvé l’équilibre en matière de diversité des genres dans l’organigramme », a-t-il déclaré.

Dans d’autres observations, la cohorte technologique semble être gérée par une suite senior assez mature avec un âge moyen de 43 ans. Avec 46% des CXO dans la tranche 36-45 ans, 32% dans la tranche 45-55 ans et seulement 12% dans la tranche 22-35 ans. Les CXO couverts par cette étude ont une expérience moyenne de 20 ans.

