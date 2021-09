SCRA pour revenir? Les chemins de fer indiens reçoivent des suggestions pour relancer un programme d’apprentissage vieux de plusieurs décennies

Le rapport du ministère des Finances a recommandé que le programme d’apprentissage soit réintroduit dans les chemins de fer indiens à l’Institut national des chemins de fer et des transports (NRTI).

Pour attirer les jeunes talents et les adapter aux exigences du secteur du transport ferroviaire, le ministère des Finances a recommandé aux chemins de fer indiens de redémarrer un programme d’apprentissage vieux de 94 ans, qui a été interrompu en 2015. Conçu en 1927, la classe spéciale Le programme Railway Apprentice (SCRA) a formé des candidats, sélectionnés par l’UPSC, dans le programme de premier cycle en génie mécanique de l’Indian Railways Institute of Mechanical and Electrical Engineering, Jamalpur. Cependant, en 2015, le programme a été abandonné, selon un rapport de la PTI. Le ministère des Finances, dans son rapport sur la rationalisation des chemins de fer indiens, a recommandé au ministère des Chemins de fer de réintroduire le programme, qui implique une formation pratique dans le domaine spécialisé de la technologie utilisée dans le transporteur national.

La proposition de relancer le programme fait partie d’un rapport du ministère des Finances, qui a fait plusieurs recommandations, notamment la fusion des PSU ferroviaires et des organisations informatiques telles que IRCTC, RailTel et CRIS en une seule entité. En outre, le rapport du ministère des Finances a également suggéré la rationalisation du Conseil des chemins de fer ainsi qu’un examen des activités non essentielles telles que la gestion des écoles, la restauration des hôpitaux – la plupart d’entre elles recommandées précédemment par le Comité Bibek Debroy. Le rapport du ministère des Finances a recommandé que le programme d’apprentissage soit réintroduit dans les chemins de fer indiens à l’Institut national des chemins de fer et des transports (NRTI), situé dans la ville de Vadodara. Déclarant que le transporteur national nécessite une formation et des compétences spécialisées au-delà de ce qui fait partie d’un programme de fin d’études régulier, le rapport du ministère des Finances a suggéré qu’il était impératif d’introduire à nouveau le programme d’apprentissage.

Le rapport préparé par le principal conseiller économique du ministère des Finances a proposé que le National Rail and Transportation Institute certifie le programme d’apprentissage sur des lignes similaires de l’Indian Institute of Space Science and Technology ainsi que de la National Defense Academy. Dans le cadre du programme d’apprentissage, les diplômés des écoles présélectionnés se verront proposer des programmes techniques structurés ainsi que des programmes de diplôme où le programme de cours est adapté de manière à répondre aux exigences du secteur du transport ferroviaire, indique le rapport.

